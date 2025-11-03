PÎSLARU, MESAJ DUR CĂTRE CSM: „DAȚI AVIZUL ÎN 24 DE ORE, NU ÎN 30 DE ZILE!”. AVERTISMENT PRIVIND PENSIILE MAGISTRAȚILOR ȘI TERMENUL DIN PNRR

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a transmis un mesaj ferm către CSM, cerând instituției să dea rapid avizul privind legea pensiilor magistraților, pentru ca România să respecte termenul limită din PNRR, 28 noiembrie.

Pîslaru a spus că, dacă există bună credință, Consiliul Superior al Magistraturii poate emite avizul în 24 sau 48 de ore, nu în 30 de zile, astfel încât Parlamentul să adopte la timp legea și Curtea Constituțională să se poată pronunța pe fond.

Ministrul a subliniat că reforma este încă posibilă și că trebuie făcută indiferent dacă România riscă penalitatea de 231 de milioane de euro. „Românii vor echitate în sistemul de pensii, iar bugetul nu mai este sustenabil”, a spus el.

Dragoș Pîslaru a criticat și fostele guverne, acuzând lipsa de voință politică din 2021 încoace. „Am avut timp suficient să adoptăm această măsură, dar nu s-a vrut”, a declarat ministrul.

Totodată, a precizat că România pregătește depunerea cererii de plată numărul 4, în valoare de 2,6 miliarde de euro, și speră la o aprobare rapidă din partea Comisiei Europene, în timp ce cererea de plată 3 rămâne suspendată încă o lună.