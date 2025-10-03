PORTURI ÎNCHISE DIN CAUZA VÂNTULUI PUTERNIC PE LITORAL

De către

Manevrele navelor maritime și fluviale din porturile Midia, Mangalia, Constanța Sud și Constanța Nord au fost suspendate temporar, din cauza vântului puternic care afectează litoralul românesc.

Regiunea se află sub avertizare cod portocaliu de vânt, valabilă până vineri noapte. Meteorologii prognozează rafale de 70 – 90 km/h în județele Constanța și Tulcea, dar și în alte șapte județe din sud-estul țării, inclusiv în București.

Autoritățile portuare monitorizează permanent evoluția condițiilor meteo și recomandă prudență tuturor transportatorilor și navigatorilor, pentru a evita incidentele cauzate de vremea severă.

Sursa: Realitatea de Constanta