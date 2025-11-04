PREMIERĂ ÎN ROMÂNIA: 25.000 DE APARTAMENTE ALIMENTATE CU ENERGIE DIN DEȘEURI – VIDEO

Proiectul – o investiție de 60 de milioane de lei din partea Consiliului Județean – folosește dezintegrarea moleculară pentru a obține gaz sintetic, fără niciun fel de reziduuri toxice.

Tot ce rămâne se valorifică: gaz curat, cărbune activ, ba chiar și cenușă, folosită ca îngrășământ sau în industria cimentului.

În plus, energia produsă intră direct în Sistemul Energetic Național, iar planurile sunt ambițioase: încă trei reactoare ar putea transforma întregul gunoi al Transilvaniei în curent verde.