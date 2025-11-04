PREMIERĂ ÎN ROMÂNIA: 25.000 DE APARTAMENTE ALIMENTATE CU ENERGIE DIN DEȘEURI – VIDEO

De către
Realitatea de Arad
-

La Cluj, gunoiul menajer nu mai este doar o problemă, ci devine o resursă. O tehnologie inovatoare, 100% românească, transformă deșeurile în energie electrică, suficientă pentru alimentarea a 25.000 de apartamente. 

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.