PREMIERUL MARCEL CIOLACU, DESPRE SEMNATARII MOȚIUNII DE CENZURĂ

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, în discursul susținut în cadrul dezbaterii moțiunii de cenzură, că semnatarii acesteia vor să facă din România „un maidan”, iar lăsarea țării în ruine într-un moment complicat este un act de trădare.

„Destrămarea lumii pe care o ştim este un fenomen global în plină desfăşurare, iar existenţa noastră într-o nouă realitate total necunoscută devine o posibilitate din ce în ce mai mare. De aceea, acest moment crucial a devenit şi pentru noi o chestiune personală, de ţară.

Oamenii se uită la noi şi aşteaptă asumare şi responsabilitate. Astăzi, era un moment în care ne puteam hotărî pe ce drum vrem să mergem şi cum ne dorim să arate România în perioada următoare. În mod normal, o moţiune de cenzură este un bun prilej democratic atât pentru Guvern, cât şi pentru opoziţie de a oferi răspunsuri la aceste întrebări. Din păcate, semnatarii moţiunii nu au înţeles nimic din lumea care se schimbă sub ochii noştri. Zero idei, zero soluţii, zero alternativă”, a punctat Marcel Ciolacu.

„Semnatarii moţiunii vor doar să dărâme”

El a acuzat faptul că moţiunea dezbătută în Parlament reprezintă „un text plin de minciuni şi atacuri la persoană”.

„Niciun proiect pentru România! Şi nicio idee despre poziţionarea ţării în noul context internaţional. Moţiunea de cenzură este, în schimb, o poză din viitorul pe care aceste partide populiste îl vor pentru România. O ţară neguvernată, o ţară în ruine, decuplată de la fondurile europene şi incapabilă să mai plătească pensii şi salarii. O ţară care îşi alungă investitorii şi care este lăsată pradă populismului anarhic.

O ţară slabă şi uşor de manevrat de duşmanii săi. Adevărul e că semnatarii moţiunii vor doar să dărâme. Dar nu vor să conducă. Suveranismul lor se opreşte la frica de a-şi asuma lucruri clare pentru ţară. Ei vor ca România să nu mai aibă nici preşedinte şi nici Guvern. Vor să facă din România un maidan. Ori a lăsa România în ruine în cel mai complicat moment este un act de trădare, nu de iubire de ţară. Şi avem datoria să stopăm acest lucru”, a punctat prim-ministrul.

Potrivit acestuia, iniţiatorii au transformat moţiunea într-o „şaradă politică”.

„Când podeaua pe care stăm crapă sub noi, voi ţipaţi isteric unii la alţii care este mai vândut. Probabil aşa înţelegeţi voi suveranismul. Dar, vă dau o veste: Guvernul nu este al lui Ciolacu, ci al României. Deci atunci când vă zbateţi penibil cu moţiunile, nu cu mine vă bateţi, ci cu neputinţa voastră de a propune ceva concret pentru ţară în afară de haos şi scandal”, a spus Ciolacu.

„Doctrina voastră este şocul şi falsa evlavie”

Reprezentanții opoziției nu au viziune economică și niciun plan concret, a mai adăugat premierul.

„Astăzi aş fi vrut să vorbim despre economie. Dar cum poţi să vorbeşti serios cu cei care au ca element central în planul lor economic \”apa, hrana şi energia\”?!

Şi care spun că industria calului înseamnă progres economic. Am muncit din greu în aceşti ani să facem sute de kilometri de autostradă, pentru maşini, nu pentru cai. Nu aveţi nicio viziune economică, niciun plan coerent, asta e clar. Astăzi aş fi vrut să vorbim măcar despre problemele sociale.

Dar cum să vorbim despre pensiile şi salariile românilor când unii dintre voi aveţi reşedinţe fiscale în alte ţări şi n-aţi plătit aici, în România, nicio taxă şi niciun salariu?! Sau cum alţii dintre voi vă luaţi banii prin tot felul de fundaţii şi donaţii obscure”, a afirmat premierul.

„Haosul politic” va fi urmat de „haosul economic”, a mai spus Marcel Ciolacu.

„Euro va ajunge până la cer. Toate şantierele din ţară vor fi închise. Iar lumea va trăi în sărăcie şi fără bani să îşi mai plătească facturile. Voi nu aveţi nicio politică. Doctrina voastră este şocul şi falsa evlavie. Alimentaţi continuu furia şi paranoia, în timp ce ne vorbiţi de un plan divin pentru România. Dumnezeu este iubire. Nu ură”, a transmis Marcel Ciolacu.