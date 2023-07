Serialul „Succession” difuzat de HBO, o cronică dură a unei familii puternice care se destramă pentru a prelua controlul unui imperiu media, conduce cursa pentru premiile Emmy, echivalentul Oscarurilor în industria televiziunii, cu 27 de nominalizări.

El va avea ca adversari puternici road movie-ul post-apocaliptic „The Last of Us” şi „The White Lotus”, un serial care urmăreşte nevrozele unor turişti de lux în Sicilia, alte două producţii HBO care au obţinut 24 şi, respectiv, 23 de nominalizări, scrie Agerpres.

În ceea ce priveşte comediile, „Ted Lasso”, care urmăreşte aventurile unui antrenor de fotbal american „paraşutat” la o echipă de fotbal engleză, pleacă în pole position cu 21 de nominalizări.

Programată pentru 18 septembrie, cea de-a 75-a ceremonie de decernare a premiilor Emmy ar putea fi amânată în cazul unei greve a actorilor de la Hollywood, care este foarte posibil să înceapă miercuri la miezul nopţii, ora Los Angeles-ului.

Lista completă a nominalizărilor la Premiile Emmy

Nominalizările pentru seriale de comedie remarcabile sunt: „Abbott Elementary”; „Barry”; „The Bear”; „Jury Duty”; „The Marvelous Mrs. Maisel”; „Only Murders in the Building”; „Ted Lasso”; „Wednesday”.

Nominalizările pentru mini-serii sunt: „Seriale „Beef”; „Dahmer – Monstrul: The Jeffrey Dahmer Story”; „Daisy Jones & the Six”; „Fleishman is in Trouble”; „Obi-Wan Kenobi”.

Nominalizările pentru „cea mai bună actriţă într-un serial dramatic” sunt: Sharon Horgan, „Bad Sisters”; Melanie Lynskey, „Yellowjackets”; Elisabeth Moss, „The Handmaid’s Tale”; Bella Ramsey, „The Last of Us”; Keri Russell, „The Diplomat”; Sarah Snook, „Succession”.

Nominalizaţii pentru „cel mai bun actor într-un serial dramatic” sunt: Jeremy Strong, „Succession”; Bob Odenkirk, „Better Call Saul”; Kieran Culkin, „Succession”; Pedro Pascal, „The Last of Us”; Brian Cox, „Succession”; Jeff Bridges, „The Old Man”.

Nominalizările pentru „cel mai bun actor într-un serial de comedie” sunt: Jeremy Allen White, „The Bear”; Jason Sudeikis, „Ted Lasso”; Bill Hader, „Barry”; Martin Short, „Only Murders in the Building”; Jason Segel, „Shrinking”.

Nominalizările pentru „cea mai bună actriţă într-un serial de comedie” sunt: Quinta Brunson, „Abbott Elementary”; Rachel Brosnahan, „The Marvelous Mrs. Maisel”; Christina Applegate, „Dead to Me”; Jenna Ortega, „Wednesday”; Natasha Lyonne, „Poker Face”.

Nominalizările pentru „cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial de comedie” sunt: Sheryl Lee Ralph, „Abbott Elementary”; Ayo Edebiri, „The Bear”; Janelle James, „Abbott Elementary”; Hannah Waddingham, „Ted Lasso”; Juno Temple, „Ted Lasso”; Jessica Williams, „Shrinking”.

Nominalizările pentru „cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie” sunt: Anthony Carrigan, „Barry”; Brett Goldstein, „Ted Lasso”; Phil Dunster, „Ted Lasso”; Henry Winkler, „Barry”; James Marsden, „Jury Duty”; Tyler James Williams, „Abbott Elementary”; Ebon Moss-Bachrach, „The Bear”.

Nominalizările pentru „cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic” sunt: F. Murray Abraham, „The White Lotus”; Nicholas Braun, „Succession”; Michael Imperioli, „The White Lotus”; Theo James, „The White Lotus”; Matthew Macfadyen, „Succession”; Alan Ruck, „Succession”; Will Sharpe, „The White Lotus”; Alexander Skarsgård, „Succession”.

Nominalizările pentru „cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial dramatic” sunt: Jennifer Coolidge, „The White Lotus”; Elizabeth Debicki, „The Crown”; Meghann Fahy, „The White Lotus”; Sabrina Impacciatore, „The White Lotus”; Aubrey Plaza, „The White Lotus”; Rhea Seehorn, „Better Call Saul”; J. Smith-Cameron, „Succession”; Simona Tabasco, „The White Lotus”.

