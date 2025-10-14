PREȘEDINTELE NICUȘOR DAN, DESPRE CORUPȚIE: ACEST FLAGEL TREBUIE SĂ DEVINĂ O PREOCUPARE A SRI

Fenomenul corupției trebuie atacat frontal, consideră președintele Nicușor Dan.

Potrivit liderului de la Palatul Cotroceni, „acest flagel care afectează societatea trebuie să devină o preocupare a Serviciului Român de Informații, prin mecanisme pe deplin constituționale, foarte bine definite din punct de vedere juridic”.

Într-un interviu acordat Știrilor Pro TV, președintele a declarat că strategia va introduce două schimbări majore: combaterea războiului hibrid și tratarea corupției ca o amenințare la adresa securității naționale.

„Termenul de 26 noiembrie, când se împlinesc șase luni de la învestirea mea ca președinte, va fi respectat”, a declarat Nicușor Dan.

Războiul hibrid și corupția, priorități naționale

Prima direcție majoră se referă la războiul hibrid purtat de Federația Rusă: atacuri cibernetice, campanii de dezinformare și influență în rețelele sociale. „Trebuie să ne uităm cu mult mai multă atenție la ceea ce se numește război hibrid… influența Federației Ruse, ca să spunem clar, cu aceste cuvinte”, a subliniat președintele.

Cea de-a doua prioritate este lupta frontală împotriva corupției. În opinia lui Nicușor Dan, Serviciul Român de Informații (SRI) va trebui să se preocupe din nou de acest fenomen, dar „în limite constituționale foarte clare”, pentru a evita orice interferență în activitatea Parchetului.