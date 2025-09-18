PREȚURILE ALIMENTELOR DE BAZĂ AR PUTEA CREȘTE DE LA 1 OCTOMBRIE

Potrivit Consiliului Concurenței, plătim mai mult cu câteva procente pentru lactate, carne, dar și alte produse. Iar în plină austeritate, prețurile ar putea crește din nou de luna viitoare atunci când plafonarea adaosului comercial la mai multe categorii de produse de bază va dispărea. Inclusiv ministrul Agriculturii avertizează că inflația poate atinge pragul de 15% fără plafonare. Consiliul Concurenței continuă verificările. Și ANAF intervine în scandal și va face controale în magazine.

De luna viitoare am putea plăti și mai mult pentru cele 17 categorii de produse de bază care au acum adaos plafonat. Guvernul a anunțat că nu va prelungi măsura plafonării adaosului comercial, iar acum social democrații iau în calcul să depună un proiect în Parlament.

Inclusiv în piețe, tarabele sunt din ce în ce mai goale. Estimările specialiștilor arată că, din octombrie laptele, ouăle, carnea sau pâinea vor costa mai mult cu un leu sau doi.

Cu cât au crescut prețurile după majorarea TVA

alimentele de bază + 1,53% în august (față de iulie)

Carne tocată + 4,93%

Drojdie + 3,11%

Iaurt + 2,75%

Pâine + 2,78%

Cozonac + 18,40%

Ouă + 1,85%

Smântână + 4,35%

Zahăr + 5,45%

Unt + 4,03%

Sursa: Consiliul Concurenței

Cu cât s-ar putea scumpi alimentele de la 1 octombrie

Pâine albă simplă 300 de grame – 1,7 lei – 1,87 lei

Lapte 1,5% grăsime 6,49 lei – 7,14 lei

Carne de pui 14,9 lei – 16,4 lei/kilogram

Ouă de găină (30 de bucăți) 31,49 lei – 34,64 lei

SURSA: estimările specialiștilor din industria alimentară

Sursa: Realitatea Financiara