PRIMELE REȚINERI ÎN DOSARUL EXPLOZIEI DIN RAHOVA: UN ANGAJAT AL DISTRIGAZ ȘI DOI AI FIRMEI PRIVATE CARE A VERIFICAT GAZELE SUNT ACUZAȚI DE DISTRUGERE CALIFICATĂ

Răsturnare de situație în dosarul exploziei din Rahova. Un angajat al Distrigaz și alți doi ai firmei private Amper, care au verificat gazele în blocul groazei, au fost reținuți, miercuri seară, pentru distrugere calificată, potrivit surselor Realitatea PLUS.

Sursele menționate anterior spun că procurorii vor formula o propunere de arestare preventivă pentru cei trei inculpați.

De asemenea, se va solicita o măsură preventivă specifică pentru persoanele juridice, respectiv interzicerea desfășurării activității pentru firma Amper.

Aceste rețineri au avut loc la scurt timp, după ce au fost finalizate perchezițiile la Distrigaz de unde oamenii legii au ridicat rafturi și unități de stocare ce vor fi analizate în următoarea perioadă.

Vă reamintim faptul că polițiștii au descins miercuri, încă de la primele ore ale dimineții, la opt adrese din București, Ilfov, Teleorman și Prahova.

Oamenii legii au efectuat percheziții ore întregi atât la sediul central al Distrigaz, cât și la privată Amper, care a verificat instalaţia înainte de tragedia care a ucis trei oameni.