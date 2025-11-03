PRIMUL AEROPORT REGIONAL DIN ȚARĂ COMPLET ECHIPAT PENTRU ATERIZĂRI SIGURE PE TIMP DE CEAȚĂ

Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău a devenit primul aeroport regional din România echipat complet cu Sistem de Aterizare Instrumentală (ILS) Categoria II pe ambele direcții ale pistei (34 și 16).

Această modernizare majoră permite avioanelor să aterizeze în siguranță chiar și în condiții de vizibilitate foarte redusă, de până la 300 de metri (ceață densă). Pentru pasageri, acest lucru înseamnă o reducere semnificativă a zborurilor anulate sau redirecționate din cauza vremii.

Proiectul, derulat pe parcursul a trei ani în colaborare cu ROMATSA și Autoritatea Aeronautică Civilă, a fost finanțat din fonduri europene (POIM), cu sprijinul Consiliului Județean Bacău.

„Această certificare confirmă statutul de lider regional al Aeroportului Bacău și reflectă angajamentul nostru de a investi constant în siguranță, modernizare și conectivitate. Ne dorim să oferim condiții de operare la nivelul celor mai performante aeroporturi din Europa”, se arată într-un mesaj al conducerii aeroportului.