RĂCIRE BRUSCĂ A VREMII: PLOI ȘI LAPOVIȚĂ ÎN MAI MULTE REGIUNI ALE ȚĂRII

Astăzi, vremea se va răci în toate regiunile, iar valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei. Cerul va deveni variabil în vestul și nord-vestul teritoriului, iar în rest va fi mai mult noros.

Temporar va ploua în Muntenia, Dobrogea, local în Oltenia, iar pe parcursul zilei izolat și în Moldova și Transilvania. La munte, la altitudini în general de peste 1700 m, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în prima parte a intervalului în est și sud-est, în extremitatea de sud-vest și la munte, în general cu viteze de 40…50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 18 grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 0 și 9 grade. Izolat va fi ceață.

În București, vremea se va răci față de zilele precedente, astfel că valorile termice diurne vor deveni apropiate de mediile multianuale specifice acestei date; temperatura maximă va fi de 13…14 grade. Cerul va fi noros, iar temporar va ploua. Vântul va sufla slab până la moderat. Minima termică, mai mare decât ar fi normal în această perioadă, va fi de 7…9 grade.