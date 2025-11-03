ROMÂNIA ARE DE 100 DE ORI MAI MULȚI MORȚI ÎN ACCIDENTE PROVOCATE DE GAZE DECÂT ȚĂRILE DIN EUROPA DE VEST

De către

În spatele dezastrului din cartierul Rahova, dar și al altor explozii provocate de scurgeri de gaze, se ascunde o statistică îngrijorătoare: România înregistrează de 100 de ori mai mulți morți din astfel de accidente decât media Europei de Vest, arată Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, într-o amplă analiză bazată pe date oficiale.

Conform unui raport MARCOGAZ, privind Siguranța Sistemelor de Distribuție Gaze în Europa de Vest s-au analizat accidentele din 8 țări situate în Europa de Vest, în perioada 2017 – 2022.

Total rețea analizată: 1,235 milioane km de conducte.

Număr de clienți acoperiți: 68,1 milioane.

Accidente raportate: între 12 și 32/an (în funcție de an și țară).

Decese raportate: 7 decese în 2019 și 13 decese în anul 2021. În restul anilor (2017, 2018, 2020, 2022): 0 decese/an.

Frecvența medie a accidentelor (explozii/intoxicări): ≈ 1 accident / 50.000 km de rețea.

Frecvența medie a deceselor: ≈ 0,13 decese / 50.000 km de rețea.

Concluziile studiului:

Nivelul de siguranță al rețelelor de distribuție a gazelor din Europa de Vest este foarte ridicat și în continuă îmbunătățire.

Majoritatea incidentelor au cauze externe rețelei (săpături, erori umane, coroziune).

În peste 80 % dintre cazuri, accidentele nu au produs victime.

Rata de deces este de 10–20 ori mai mică decât în anii 1990.

Nu există tendință de creștere a riscului odată cu vârsta rețelei, dacă întreținerea este adecvată.

Estimarea AEI privind situația Siguranței Sistemelor de Distribuție Gaze din România:

Total rețea analizată: 0,049 milioane km de conducte.

Număr de clienți acoperiți: 3,8 milioane.

Accidente: 100 – 300 /an.

Decese: Între 10 – 30 de persoane pe an

Frecvența accidentelor: ≈ 150 accidente / 50.000 km de rețea.

Frecvența medie a deceselor: ≈ 15 decese / 50.000 km de rețea.

Concluziile studiului:

De 100 ori mai mulți morți în România, la un km de conductă de distribuție gaze, decât în Europa de Vest

De 150 ori mai multe accidente în România, la un km de conductă de distribuție gaze, decât în Europa de Vest

În România lipsa efectuării verifcăriilor și a reviziilor instalațiilor de utilizare gaze este o cauză frecventă a accidentelor, la care se adaugă neglijența consumatorilor și a firmelor autorizate în domeniul gazelor naturale.

România are o infrastructură de distribuție a gazelor aflată la o răscruce critică: deși acoperirea este tot mai mare, nivelul de siguranță este mult sub media europeană.

Totuși, experiența Europei de Vest arată că prin investiții susținute, mentenanță preventivă și educație publică, riscul poate fi redus de peste 50 de ori în mai puțin de un deceniu.

În opinia AEI se impun următoarele:

Schimbarea modului în care se procedează la realizarea verificarilor, revizilor șu reparațiilor instalațiilor de utilizare gaze.

Accelerarea modernizării infrastructurii – înlocuirea completă a conductelor metalice vechi.

Implementarea mentenanței predictive – folosind senzori, AI și baze de date pentru detectarea punctelor critice.

Control riguros al instalațiilor rezidențiale – revizii obligatorii și sancțiuni pentru nerespectare.

Campanii naționale de conștientizare privind siguranța utilizării gazelor.

Transparență în raportarea incidentelor – crearea unui registru public de accidente și cauze.

Digitalizarea completă a operatorilor – pentru monitorizare în timp real și intervenții rapide.

Analiză realizată de Dumitru Chisăliță.