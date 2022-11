După cum ați aflat deja, pensiile vor fi majorate cu 12,5%, de la 1 ianuarie 2023. Decizia a fost luată după negocieri intense între membrii coaliției de guvernare. Unele categorii de pensionari vor avea veniturile majorate și cu peste 15 procente. Pe lângă aceste creșteri de venituri politicienii promit și o serie de ajutoare ale sărăciei.

Pachetul anunțat de cârmuitorii țării ne costă 17,5 miliarde de lei din bugetul peticit al acestei țări. Dar știm cu toții că noaptea ni se promite ceva, iar dimineața vedem că aleșii patriei se răzgândesc. Iar românii s-au cam prins de anunțurile pompoase, făcute cu fast, dar care nu se concretizează nici măcar pe jumătate.

Totuși, imediat după anunțul de aseară, căsuța de email a redacției s-a umplut de mesaje trimise de telespectatorii noștri, cărora vreau să le mulțumesc. Prea puțini sunt mulțumiți de anunțul coaliției, iar majoritatea se simt trădați de aceste măsuri. Deși pe hârtie ele arată bine, în realitate nu vor avea efecte benefice decât pe termen foarte scurt. Mulți români, printre care mă număr și eu, și-ar fi dorit ca decidenții să anunțe investiții în sectoare-cheie, care să producă plus valoare pe termen mediu și lung.

În agricultură, energie, infrastructură și educație este nevoie de o direcționare constantă și bine administrată de fonduri. Fac o mică paranteză legată de sistemul de învățământ: elevii olimpici la mai multe discipline la concursurile naționale sau internaționale obțin o singură dată bursa de performanță. Ministerul Educației a stabilit anul trecut prin ordin că prima de 500 de lei nu se poate cumula ca in cazul pensiilor speciale. Este cazul multor copii care se străduie să învețe azi, totul pentru ca mâine să poată schimba ceva în bine în această țară.

Nu vreau să fiu cârcotașă, dar mi se pare că aceste pachet de măsuri împotriva sărăciei nu reprezintă decât pomeni întinse românilor, în pregătirea alegerilor din 2024. Am spus-o și o repet: noi vrem respect! Și o arată mesajele venite de la dumneavoastră, dragi telespectatori ai Realitatea Plus. Sunt atât de multe încât nu am reușit să le citesc pe toate, dar aș vrea să citez două dintre cele care mi-au atras atenția:

„Referitor la această bătaie de joc cu pensiile: De când cei care au muncit 2-10 ani, au mai multe drepturi decât cei care au muncit si au cotizat la fondul de pensii 30-40 de ani? Aceștia au de fapt niște indemnizații sociale și nu vad de ce sunt amestecați cu pensionarii cu stagiul complet de cotizare, din moment ce legea stabilește clar un prag minim de cotizare pentru a deveni pensionar. Mulți dintre cei care au o pensie de 1000-1200 lei sunt cei care după revoluție nu au mai muncit în țară, deci implicit nu au mai contribuit cu nimic la fondul de pensii. S-au dus în diferite state în occident și au lucrat care pe unde au apucat. Unii au câștigat bani frumoși, dar la fondul de pensii din România nu au mai contribuit. Au rămas cu câțiva ani lucrați in țară, iar acum ii consideram categorie vulnerabila. Pai daca mare parte din actualii pensionari pierdeau aproape un sfert din salariu contribuind la fondul de pensii, iar o alta parte nu a plătit nici măcar stagiul minim de cotizare, vine acum statul si spune: voi care ați cotizat 35-40 de ani sunteți niște proști, noi acum ii premiem pe cei care nu au muncit ca sunt vulnerabili. Deci ce face statul? Încurajează nemunca? Dacă sunt considerați sociali sa se ocupe statul de ei, nu sa vina să facă pe ,,statul grijuliu” dar pe banii pensionarilor.”, ne-a scris domnul Cristian. Iar un alt telespectator a completat: „PSD este primul partid care taie din pensiile românilor după impozitarea lui Boc din anul 2010. La o inflație de minim 16% tu ca PUTERE să acorzi pensionarilor doar o recuperare parțială de 12.5 % din pensia pentru care au muncit o viață, este revoltător. Procentul acordat azi nu reprezintă, nici pe departe, o creștere. Este o TĂIERE în toată regula. Ce mai țipau în urmă cu 10 – 12 ani acești băieți, care acum fac la fel.”, ne-a scris domnul Marcu.

Aceste mesaje sunt esența nemulțumirilor unui popor întreg. Decidenții croiesc legi care nu fac altceva decât să agraveze inechitățile din sistem. Iar revolta poporului este la un pas să dea în clocot. Evident că opoziția profită de acest moment și atacă măsurile promise de coaliția aflată acum la putere. Ultimul pe listă este Partidul Forța Dreptei, care critică decizia de a aplica o creștere a punctului de pensie inferioară ratei inflației din ultimele 12 luni și informează că parlamentarii formațiuni au inițiat un proiect de lege prin care propun actualizarea pensiilor cu circa 18% de la 1 ianuarie 2023. E ușor să guvernezi din opoziție, nu-i așa?

Nici, sindicatele care au dat deja tonul manifestațiilor de stradă, nu sunt de acord cu anunțul aleșilor. Acestea depun plângere penală după ce Guvernul a decis că salariul minim va ajunge la 3.000 de lei, dintre care 200 de lei nu vor fi impozitați. Potrivit liderilor de sindicat, astfel se va ajunge la adâncirea deficitului din fondul de pensii. Mai mult, aceștia acuză coaliția că nu s-a consultat cu angajatorii și ceilalți parteneri sociali înainte de a lua această decizie. În replică, premierul a anunțat că problema va fi discutată, din nou, săptămâna viitoare cu sindicatele și patronatele. Este un moment critic, în care revolta românilor este la un pas să treacă de linia roșie. Frig în case, frig și afară, nu-i așa?

Pe principiul acesta, sunt tot mai mulți care cred că vom asista la proteste în stradă. Să sperăm că nu ajungem însă acolo. Dar jaful de proporții naționale nu se oprește iar răbdarea oamenilor pare să se epuizeze de tot. Facturile nesimțite au început deja să vină, după o întârziere de câteva luni. În acest peisaj de vești pestrițe, iată că mai primim una. Asistăm la o lovitură pe piața energiei din România! Grupul Enel a anunțat că va pleca din țara noastră în 2023. Este unul dintre cei mai mari investitori de pe piața energiei electrice. Conducerea companiei a precizat că se va concentra pe țări precum Italia și Spania. Vânzarea acestui mamut se face nu pe doi lei, ci pe nu mai puțin de 21 de miliarde de euro! După ce au făcut profituri uriașe, șefii companiei au decis că e momentul să se relocheze. Mi-aș dori să văd conducătorii acestei țări că fac o ofertă concretă pentru a cumpăra colosul energetic. E timpul să ne recuperăm țara. Bucată cu bucată, așa cum a fost vândută. Ar fi primul pas pentru ca România să redevină suverană.

Azi primim și o veste bună: România îndeplinește cele patru condiționalități din Mecanismul de Cooperare si Verificare – adică MCV, care poate fi oprit. Astfel, UE consideră că România a făcut pași importanți în ceea ce privește independența justiției. Vom fi primiți în sfârșit în Schengen sau rămânem tot la porțile Europei? Rămâne de văzut! Avem însă dezvăluiri explozive în această seară: am pus mâna pe stenogramele din cadrul ședinței cruciale în care s-au decis noile ajutoare. Veți afla cum au negociat la sânge liderii PNL și PSD deciziile legate de banii noștri, dar și ce cred românii despre aceste măsuri.