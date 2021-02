Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a semnat contractul pentru modernizarea drumului județean Curtici-Sânmartin, la doi ani de la depunerea proiectului. Drumul are 8,6 km, cu valoarea de 10 milioane de lei.

Șase oferte au fist depuse pentru modernizarea drumului. După adjudecare, au fost depuse două contestații.

„Astăzi, la un an de la deschiderea primei oferte și la doi ani de la depunerea proiectului de finanțare, semnăm contractul de execuție, cu termen de finalizare 14 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor”, a declarant Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

Drumul face parte din inelul care va închide rețeaua de drumuri transfrontaliere, prin care se realizează o legătură de bună calitate între vămile Nădlac și Vărșand, incluzând și localitățile Pereg, Pecica, Turnu, Iratoș, Dorobanți, Macea, Grăniceri, Pilu, Socodor. În cadrul aceluiași proiect, Primăria Orașului Curtici construiește șoseaua de centură care va face legătura cu DJ 709B Curtici-Macea și 792 C Curtici-Sântana. Se creează o legătură care va scoate traficul greu din orașul Curtici.

„Pentru această rețea am câștigat 13,83 milioane de euro. Este, astfel, cel mai consistent proiect transfrontalier al județului Arad, prin care am câștigat întreaga sumă de bani pusă la dispoziția a opt județe în cadrul axei de Drumuri a Programului Interreg România-Ungaria. Le mulțumesc tuturor primarilor care au colaborat cu noi și tuturor colegilor din Consiliul Județean”, a spus Iustin Cionca.

Programul Interreg s-a lansat abia la sfârșitul anului 2017, din cauza decalajelor determinate de legislația proastă și de birocratizarea excesivă, practic la trei ani de la deschiderea exercițiului financiar 2014-2020.

„Arădenii ar fi putut circula pe acest drum demult, dacă mecanismele gândite de guvernele PSD nu ne-ar fi blocat. Experiența noastră cu acest proiect ne arată că la București nu s-a învățat nimic din experiența anilor precedenți și greșelile se repetă de la un exercițiu financiar la altul. Noi chiar și acum suntem blocați de contestații pe ruta Sânmartin-Socodor, chiar dacă firma care ne-a blocat (și nu pentru prima oară!) avansează greu pe alte șantiere pe care lucrează. Aș vrea să mai accentuez un lucru: Consiliul Județean a muncit mult pe acest proiect, până să ajungem la faza semnăturilor. Am văzut că în ultimele două campanii electorale unii dintre localnici s-au aliat cu parlamentarii PSD, reprezentanții Guvernului care a blocat acest proiect, și ne-au reproșat nouă că nu am început lucrările mai devreme. În loc să le ceară parlamentarilor respectivi să schimbe legile care ne împiedică să muncim, ne-au reproșat nouă că nu muncim, desi aveam banii în cont și am plătit din bugetul Consiliului Județean documentațiile tehnice, să avansăm cât putem. Eu îi rog pe cei din Macea, Curtici, Sânmartin să se alieze cu cei care muncesc pentru comunitățile lor, nu cu cei care stau pe margine și arată cu degetul, desi dacă ar vrea ar putea schimba în bine legile”, a mai spus preşedintele CJA.

Achiziția având ca obiect atribuirea contractului pentru Modernizarea drumului județean Curtici-Sânmartin a fost demarată în data de 08.11.2019.

Raportul procedurii a fost publicat în Serviciul Informatic de Achiziții Publice în data de 11.09.2020. Au fost două contestații.

În data de 20.10.2020 prin Decizia nr. 1920 Consiliu Național de Soluționare a Contestațiilor a dispus reevaluarea ofertelor.

În urma reanalizării, comisia de evaluare a formulat o serie de clarificări, care au condus la contestații pe fiecare lot al procedurii, din partea unui ofertant care ulterior a renunțat la contestații, lucru demonstrat prin Decizia CNSC nr.2177 din 24.11.2020. În această perioadă procedura a fost suspendată, până la soluționare.

În data de 02.02.2021 a fost încărcat în Serviciul Informatic de Achiziții Publice Raportul procedurii și au fost transmise comunicările, urmare a reanalizării ofertelor în conformitate cu Decizia CNSC nr. 1920/20.10.2020.

Sursa: Realitatea de Arad