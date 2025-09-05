SALON DE ÎNFRUMUSEȚARE ÎNCHIS ÎN MADRID: O ROMÂNCĂ OFEREA TRATAMENTE ILEGALE CU BOTOX

Poliția Națională a Spaniei a închis un salon de înfrumusețare din Coslada, lângă Madrid, unde o româncă de aproximativ 40 de ani oferea ilegal tratamente cu botox și acid hialuronic. Femeia, fără pregătire medicală, promova serviciile drept „cele mai ieftine de pe piață”, atrăgând clienți prin rețele sociale.

În timpul perchezițiilor, autoritățile au descoperit medicamente expirate și depozitate necorespunzător, deși substanțele necesitau refrigerare. Tratamentele cu botox și acid hialuronic, reglementate strict și aplicate doar în clinici autorizate, costă în mod normal între 300 și 350 de euro. În salonul româncei, acestea erau oferite la 230–240 de euro.

Polițiștii au precizat că femeia și-a promovat serviciile intens pe TikTok, Facebook și Instagram, unde posta videoclipuri și imagini „înainte și după” tratamente. „Ceea ce pare ieftin poate costa foarte scump”, a avertizat Juan José Castro, șeful secției de Consum, Mediu și Dopaj a Poliției Judiciare.

Investigația a început în iulie, după o sesizare telefonică, și a fost sprijinită de o avertizare a autorităților sanitare din Madrid. În salon se ofereau servicii de coafură și manichiură, dar clienților li se administrau și injecții cu substanțe estetice.

În timpul descinderii, polițiștii au confiscat fiole de toxină botulinică, acid hialuronic, seringi și alte medicamente ascunse în diferite locuri, inclusiv într-o valiză. O parte dintre produse erau expirate, iar altele au fost interceptate la vamă într-un colet venit din Coreea.

Românca, fără antecedente și fără diplomă medicală, nu a putut prezenta nicio calificare pentru aceste proceduri. Ea a pretins că medici străini ar fi venit să aplice tratamentele, însă poliția nu a reușit să confirme acest lucru.

Conform legislației introduse în septembrie 2024, doar medicii specializați au voie să administreze astfel de substanțe, în urma „Legii Sara”, adoptată după moartea unei paciente la un centru neautorizat. Ancheta este în desfășurare, iar poliția verifică toate conexiunile româncei.

