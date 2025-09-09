SALVATORI ROMÂNI, LA CEL MAI MARE EXERCIȚIU DE GESTIONARE A DEZASTRELOR

Salvatori din România participă, în Bulgaria, la un amplu exercițiu internațional, inițiat de NATO și dedicat pregătirii pentru situații complexe de urgență și dezastre majore.

Organizat sub egida Centrului Euro-Atlantic de Coordonare a Răspunsului la Dezastre (EADRCC), exercițiu simulează un scenariu complex, cu multiple riscuri, precum: cutremure, fenomene meteorologice extreme, mișcări necontrolate ale populației, amenințări cibernetice și CBRN (chimice, biologice, radiologice și nucleare), care vor afecta populația și infrastructura din zona orașului Montana, precizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

România participă cu un modul de răspuns la dezastre format din 31 de pompieri militari, 9 medici și 6 asistenți medicali, care include o echipă de management a modului de răspuns la dezastre, o echipă specializată în operarea camerei hiperbare și acordarea tratamentelor cu oxigen, o echipă de căutare-salvare urbană, o echipă CBRN, o echipă medicală de urgență și o echipă de simulare în realitatea virtuală, pregătite să intervină în operațiuni de căutare-salvare urbană, gestionarea evenimentelor CBRN și acordarea de asistență medicală de urgență.

Potrivit IGSU, exercițiul BULGARIA 2025 reprezintă o oportunitate crucială pentru consolidarea interoperabilității între forțele de intervenție din statele aliate și partenere NATO, facilitând schimbul de expertiză și îmbunătățirea capacităților naționale de răspuns la dezastre.