ŞAPTE RECOMANDĂRI PENTRU TURIŞTII CARE MERG PE MUNTE DUPĂ PRIMA NINSOARE

Şeful Serviciului Public Judeţean Salvamont Sibiu, Dan Popescu, le recomandă turiştilor care merg pe munte în această perioadă să se echipeze cu mai multă atenţie decât până acum, având în vedere că temperaturile au scăzut şi a nins în mai multe zone montane.

‘Oamenii trebuie să se bucure de munte, nu trebuie să-i panicăm cu orice ploicică sau orice ninsoare, dar ei trebuie să îşi ia măsurile de precauţie minim necesare, pentru că este vorba de sănătatea lor în joc. (…) Noi, când mergem la intervenţii, mergem echipaţi’, a declarat marţi, pentru AGERPRES, Dan Popescu.

Acesta atrage atenţia că echipamentul de toamnă trebuie adaptat condiţiilor din aceste zile, de iarnă timpurie la munte, iar turiştii să nu plece pe trasee fără informare prealabilă şi fără o minimă pregătire.

Top şapte recomandări Salvamont Sibiu pentru drumeţiile după prima ninsoare:

1. Renunţaţi la semi-ghete, pentru că în unele locuri zăpada poate fi mai mare; sunt recomandaţi bocancii cu gleznă înaltă şi talpă aderentă.

2. Purtaţi pantaloni lungi.

3. Adaptaţi ţinuta: tricou, bluză de corp, jachetă de puf şi jachetă impermeabilă, deoarece temperaturile şi precipitaţiile se pot schimba rapid.

4. Verificaţi prognoza meteo înainte de plecare şi echipaţi-vă corespunzător.

5. Aveţi frontala (lanternă de cap – n.r.) tot timpul în rucsac, chiar şi pentru trasee scurte, deoarece ziua este mai scurtă şi pot apărea situaţii neprevăzute.

6. Menajaţi bateria telefonului, pentru a putea anunţa eventualele probleme sau pentru a cere informaţii utile dacă vă rătăciţi. La temperaturi scăzute, bateria se descarcă mai repede.

7. Dacă mergeţi pe trasee necunoscute sau mai lungi, anunţaţi salvamontiştii sau cereţi un sfat înainte de plecare, pentru ca aceştia să ştie că sunteţi pe traseu şi să poată interveni în caz de nevoie.

Serviciul Public Judeţean Salvamont Sibiu monitorizează permanent traseele turistice din Munţii Făgăraş şi Munţii Cindrel, oferă informaţii despre starea vremii şi a traseelor şi intervine în cazul producerii unor accidente montane.

Pentru informaţii sau situaţii de urgenţă, turiştii pot apela 0SALVAMONT (0725 826 668) sau pot utiliza aplicaţia Salvamont-Vodafone, care permite localizarea rapidă a persoanelor aflate în dificultate.

Cel mai mare strat de zăpadă măsurat de meteorologi, marţi dimineaţa, la staţiile din munţii României, este de zece centimetri la Ceahlău, a declarat, pentru AGERPRES, Halada Szilárd de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania – Sud din Sibiu.

Potrivit sursei citate, top trei zone din ţară cu cel mai mare strat de zăpadă este: Ceahlău (10 centimetri), Călimani (şase centimetri) şi Bâlea Lac (patru centimetri).

În staţia meteo Ceahlău, temperatura era, în cursul dimineţii, de aproape minus un grad (-0,8 grade), la Călimani de peste minus două grade (- 2,3 grade) şi la Bâlea Lac de aproape minus trei grade (-2,8 grade), potrivit site-ului Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

