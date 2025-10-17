ȘEFA SPITALULUI MILITAR, CERCETATĂ SUB CONTROL JUDICIAR

Florentina Ioniţă este acuzată de DNA de abuz în serviciu şi complicitate la această infracţiune, precum şi de uzurparea funcţiei, într-un dosar legat de nereguli la plata drepturilor salariale către mai mulţi angajaţi ai spitalului implicaţi într-un proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile, prejudiciul fiind de peste 8 milioane de lei, au declarat sursele menţionate.