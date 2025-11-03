SENATUL A ADOPTAT TACIT PROIECTUL USR PRIVIND REDUCEREA NUMĂRULUI DE PARLAMENTARI LA 300

De către
Realitatea de Arad
-

Senatul a adoptat tacit, luni, proiectul de lege care propune reducerea numărului de parlamentari la 300. Termenul de dezbatere a fost prelungit anterior de la 45 la 60 de zile, dar a expirat fără discuții în plen sau în comisii.

Inițiativa, depusă de USR pe 28 mai, a fost trimisă la comisiile juridică și de administrație în luna septembrie. Neexistând un vot, proiectul a trecut automat și va ajunge acum la Camera Deputaților, care este for decizional.

Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a criticat lipsa dezbaterilor, spunând că proiectul riscă să fie „pus într-un sertar” la Camera Deputaților, alături de alte inițiative similare. El a avertizat că ignorarea votului românilor pentru reducerea numărului de parlamentari va alimenta curentele extremiste.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că în coaliție există o susținere pentru reducerea numărului de aleși, dar a menționat că proiectul USR are unele deficiențe juridice și că soluția finală ar trebui discutată și formalizată la nivel politic.

