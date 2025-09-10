„SIGURANŢA REPUBLICII MOLDOVA ESTE ESENŢIALĂ PENTRU SIGURANŢA UNIUNII EUROPENE”

Siguranţa Republicii Moldova este esenţială pentru cea a Uniunii Europene, în contextul în care Rusia va încerca în orice alt stat membru al blocului comunitar ceea ce încearcă în Chișinău – de la dezinformare până la influențarea alegerilor, a spus președintele Delegaţiei Parlamentului European, eurodeputatul Siegfried Mureşan, miercuri, 10 septembrie, la „Apel matinal” de la Radio România Actualități.

„În ultimii ani, Uniunea Europeană şi Republica Moldova au reuşit împreună lucruri remarcabile şi mereu când Republica Moldova a avut nevoie de ajutor, Uniunea Europeană a fost principalul susţinător.

De la începutul invaziei ilegale şi ilegitime a forţelor armate rusele în Ucraina, Republica Moldova a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană, a primit statutul de stat candidat, s-a luat decizia de începere a negocierilor.

În acest an am decis să acordăm Republicii Moldova un pachet de sprijin economic de 1,9 miliarde de euro, o sumă foarte mare, având în vedere dimensiunea Republicii Moldova, iar prima tranşă, aproape 300 de milioane de euro deja a ajuns în Republica Moldova.

Mereu când Republica Moldova a fost şantajată energetic de Federaţia Rusă, Uniunea Europeană a ajutat cu gaze financiar şi în acest proces de integrare europeană deja Republica Moldova a fost inclusă în mai multe programe europene, astfel încât oamenii, întreprinderile din Republica Moldova să simtă deja de acum beneficiile integrării europene chiar înainte de aderare.

De exemplu, de la 1 ianuarie, cetăţenii Republicii Moldova vor putea telefona fără taxe de roaming în toată Uniunea Europeană, deci pe scurt, împreună am reuşit foarte multe lucruri, suntem alături de ei, inclusiv în contextul dezinformării interferenţelor din partea Federaţiei Ruse şi e clar că dacă după alegerile parlamentare de pe 28 septembrie, Republica Moldova va continua să aibă un Guvern pro-european, atunci ritmul de integrare va rămâne rapid şi în următorii ani”, a spus Siegfried Mureşan, la „Apel matinal” de la Radio România Actualități.

„Putem fi siguri în UE doar dacă statele din vecinătate sunt sigure și stabile”

De asemenea, președintele Delegației Parlamentului European a subliniat faptul că siguranța în interiorul granițelor Uniunii Europene există doar dacă țările din vecinătate sunt sigure și stabile.

„Colegii din toată Uniunea Europeană, indiferent cât de departe sunt la vest sau la nord, trebuie să ştie că siguranţa Republicii Moldova este esenţială pentru siguranţa Uniunii Europene”, a precizat el.

Siegfried Mureşan a precizat că Rusia va încerca în anii următori, în orice alt stat membru al Uniunii Europene, ceea ce încearcă în Republica Moldova – de la încercare de dezinformare, la influenţare a alegerilor

„Tocmai de aceea a fost foarte bine că ieri preşedinta Maia Sandu a descris cu precizie metodele folosite de Federaţia Rusă în Republica Moldova – unu la mână.

Doi la mână – m-aţi întrebat la ce mă aştept astăzi la vot, ce rezultate, ce majoritate. Ieri, la finalul discursului preşedintei Maia Sandu, europarlamentarii tuturor grupurilor politice au aplaudat în picioare discursul preşedintei. În momentul de faţă nu există o opoziţie activă vehementă în Parlamentul European la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Europarlamentarii extremişti, de extremă stângă şi extremă dreaptă, nu sunt entuziaşti. La rezoluţii anterioare am avut cam 80% sprijin, 10% voturi împotrivă şi 10% abţineri. Mă aştept la un rezultat similar, dar chiar şi cei 10% care votează împotrivă nu fac o opoziţie activă la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a mai spus eurodeputatul.