SISTEMUL ESTE DISPERAT ȘI VREA SĂ IA DIN VOTURILE SUVERANIȘTILOR

Surse politice au precizat pentru Realitatea Plus că s-ar pregăti înființarea unei noi formațiuni politice de orientare conservatoare, care ar urma să-l susțină pe președintele Nicușor Dan.

Unul dintre scenarii prevede chiar organizarea de alegeri anticipate, pentru coagularea unui „partid prezidențial”.

Totul ar putea porni de la reforma administrativă pe care guvernul Bolojan intenționează să o implementeze și care ar afecta direct multe primării deținute de PSD. Astfel, primarii social-democrați ar fi nevoiți să disponibilizeze mii de angajați, ceea ce ar putea duce la o scădere semnificativă a scorului electoral, în eventualitatea unor alegeri.

Informații pe surse despre nemulțumirile din cadrul Coaliției au fost vehiculate după întâlnirea de marți, de la Cotroceni, a președintelui Nicușor Dan cu liderii formațiunilor de guvernământ.

Mai exact, au fost voci care spun că Ilie Bolojan nu ține cont, în continuare, de părerile partenerilor. Dacă acest lucru va continua să se întâmple, s-ar putea ajunge la anticipate.

Mai există, de asemenea, nemulțumiri legate de activitatea de până acum a ministrului de Finanțe, mai spun sursele citate. Aceleași surse afirmă că — în ceea ce privește numirile la șefia Serviciilor secrete — acestea cel mai probabil nu se vor face în perioada imediat următoare, deși existau așteptări ca, în urma discuției de astăzi, de la Cotroceni, să se vină cu propuneri de nume.