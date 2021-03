Conducerea Spitalului Județean de Urgență din Arad a decis să suplimenteze numărul de paturi pentru pacienții cu COVID-19.

Reprezentanții spitalului au hotărât să suplimenteze cu 37 numărul de paturi pentru pacienții pozitivi, din cauza creșterii numărului de internări.

Acest lucru a impus ca unele secții, care au fost folosite inițial pentru COVID, dar au fost transformate în zone verzi odată cu scăderea numărului de cazuri, să fie trasformate, din nou, în zone verzi.

“La sfărșitul săptămânii trecute am avut între 190 și 200 de pacienți diagnosticați cu virusul SARS CoV-2 și internați pe secțiile COVID-19 ale spitalului. În cazul în care numărul pacienților va crește, pentru a asigura necesarul de paturi, am decis să transformăm Secția Clinică Medicină Internă II în secție COVID-19. În acest sens am cerut avizul Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad și am primit aviz favorabil, din punct de vedere epidemiologic pentru cele 37 de paturi din cadrul secției. Activitatea medicală este organizată astfel încât să putem trata atât pacienții infectați cu virusul SARS CoV-2 cât și pacienții care se prezintă la spital cu alte probleme de sănătate, fiind amenajate circuite separate”, spune purtătorul de cuvânt al spitalului, Simina Roz.

În total, Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad are 286 de paturi destinate pacienților infectați cu virusul SARS CoV-2 pe secțiile COVID-19 dar și în zone special amenajate pe secțiile de diferite specialități medicale, și 27 de paturi pe secțiile de terapie intensivă.

În funcție de situația epidemiologică, autoritățile iau în calcul să redeschidă și spitalul de campanie de la EXPO Arad.

Sursa: Realitatea de Arad