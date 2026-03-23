Alexandra Păcuraru, alături de Călin Georgescu: mobilizare masivă marți la Buftea pentru susținerea liderului suveranist. Se anunță și un protest uriaș în Piața Victoriei

Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR pentru regiunea Dobrogea, a anunțat o schimbare majoră pentru ziua de mâine. De data aceasta, Alexandra Păcuraru, împreună cu mai mulți români, îl vor susține pe Călin Georgescu direct la Buftea, acolo unde se va prezenta din nou marți, 24 martie, pentru a semna măsura controlului judiciar.

Se anunță o acțiune de mare amploare, Alexandra Păcuraru confirmând că peste 20 de autocare vor pleca din regiunea Dobrogea spre București. Prin aceste acțiuni, tabăra suveranistă demonstrează că este unită și că în România este nevoie de o schimbare. „Forța noastră stă în unitate”, este mesajul transmis de vicepreședintele AUR regiunea Dobrogea.

Alexandra Păcuraru, alături de Călin Georgescu, direct la Buftea

„Vreau să le spun constănțenilor mei că mâine, la ora 11, vă rog să fiți aici, alături de Călin Georgescu, la Buftea. Tot ceea ce au încercat să facă acești oameni, să ne dezbine, să nu cumva să ne mai unim, să nu-i susținem nici pe George Simion, nici pe Călin Georgescu, nu a funcționat. Am primit mesaj înainte să intru în emisiune: 20 de autocare vor pleca din Dobrogea și vor veni la Buftea.

După ce-l susținem pe Călin Georgescu și vom dovedi că suntem uniți și vrem schimbarea și vrem turul 2 înainte cu Georgescu președinte și alegeri anticipate, vom veni în Piața Victoriei vom protesta.

Oamenii s-au organizat, îi înțeleg, le înțeleg durerea. Și eu sunt mamă, am 5 copii. Când merg la cumpărături cu 5 copii și văd de la o zi la alta că se scumpește toate, mă întreb, Dumnezeule, cine poate interveni? Am ajuns la sapă de lemn. Nu putem să continuăm așa. Deci mâine la ora 11:00 la Buftea cu Călin Georgescu și după în Piața Victoriei”, a declarat Alexandra Păcuraru.