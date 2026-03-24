Atacuri masive în Ucraina: alerte aeriene pe aproape întreg teritoriul țării

Alerte aeriene au fost declanșate marți în aproape toată Ucraina, cu excepția regiunii Odesa, în urma unui val de atacuri lansate de Rusia, potrivit autorităților regionale citate de AFP. Situația tensionată vine după avertismentul președintelui Volodimir Zelenski, care a vorbit despre riscul unei „lovituri masive” în cursul nopții.

Zelenski: „Vă rugăm să acordați atenție alertelor aeriene”

În mesajul său televizat de luni seară, Zelenski i-a îndemnat pe ucraineni să rămână vigilenți, afirmând că serviciile de informații indică pregătirea unui atac de amploare din partea Rusiei. Avertismentul s-a adeverit câteva ore mai târziu, odată cu declanșarea raidurilor în mai multe regiuni.

Victime și distrugeri la Poltava și Zaporojie

La Poltava, în centrul țării, un atac inițial a provocat moartea a două persoane și rănirea altor 11, a anunțat șeful administrației regionale, Vitali Dyakivnych. Exploziile au declanșat incendii și au avariat mai multe clădiri rezidențiale și un hotel.

În sud, la Zaporojie, autoritățile au raportat un „atac masiv combinat cu rachete și drone”. O persoană a murit, iar trei au fost rănite, potrivit guvernatorului Ivan Fedorov.