Camătă și șantaj în Arad: un bărbat ar fi încasat dobânzi de 482.000 de euro pentru împrumuturi de 156.000 de euro

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 nov. 2026, 18:14

Un bărbat de 59 de ani din municipiul Arad este cercetat pentru camătă și șantaj, după ce ar fi acordat în repetate rânduri împrumuturi cu dobândă unei persoane, în perioada 2013 – august 2024.

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