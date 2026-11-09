Camătă și șantaj în Arad: un bărbat ar fi încasat dobânzi de 482.000 de euro pentru împrumuturi de 156.000 de euro

Un bărbat de 59 de ani din municipiul Arad este cercetat pentru camătă și șantaj, după ce ar fi acordat în repetate rânduri împrumuturi cu dobândă unei persoane, în perioada 2013 – august 2024.
Potrivit anchetatorilor, arădeanul care a primit banii ar fi împrumutat în total 156.000 de euro, dar ar fi achitat dobânzi de 482.000 de euro.
Polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară la locuința persoanei cercetate, în data de 8 noiembrie 2026, într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad.
Conform procurorilor, dobânda convenită pentru împrumuturi era de 3% pe lună din valoarea fiecărei sume acordate.
Două proprietăți, evaluate la 800.000 de euro, ar fi fost folosite drept garanție
Pentru garantarea restituirii banilor, ar fi fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare care vizau două proprietăți din municipiul Arad, ambele aparținând persoanei împrumutate.
Este vorba despre un imobil evaluat la aproximativ 500.000 de euro și un teren estimat la 300.000 de euro. Valoarea totală a celor două proprietăți se ridică, potrivit anchetatorilor, la aproximativ 800.000 de euro.
Din cercetări a reieșit că, atunci când persoana împrumutată nu reușea să achite dobânda lunară la termen, bărbatul de 59 de ani ar fi exercitat presiuni asupra acesteia.
Suspectul ar fi amenințat că va publica informații despre victimă pe rețelele de socializare și că va înstrăina proprietățile dacă nu primește banii solicitați cu titlu de dobândă.
Ce au găsit polițiștii la percheziții
În urma descinderii, polițiștii au ridicat 6.300 de euro, mai multe ceasuri de lux care ar fi fost lăsate în custodia persoanei cercetate, contracte de vânzare-cumpărare pentru bunuri imobile și alte documente considerate relevante pentru anchetă.
Cercetările sunt desfășurate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Arad, sub supravegherea procurorului de caz.
Acțiunea face parte din operațiunea „Jupiter”, derulată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Bărbatul este cercetat pentru camătă și șantaj. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi desfășurat activitatea, iar persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.