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Actualitate· 1 min citire
Canicula impune restricții de tonaj pe drumurile județene din Arad, joi și vineri
Restricții de tonaj
Publicat19 aug. 2026, 13:54
Sursărealitatea.net
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare tip Cod portocaliu de caniculă pentru vestul ţării.
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