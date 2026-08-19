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Canicula impune restricții de tonaj pe drumurile județene din Arad, joi și vineri

Restricții de tonaj

Restricții de tonaj

Scris deStoica Marian
Publicat19 aug. 2026, 13:54
Sursărealitatea.net

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare tip Cod portocaliu de caniculă pentru vestul ţării.

Din cauza temperaturilor caniculare prognozate pentru zilele de joi și vineri, autoritățile din Arad vor restricționa circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone pe drumurile județene, a anunțat miercuri Consiliul Județean (CJ).

Măsura a fost adoptată în contextul în care Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare tip Cod portocaliu de caniculă pentru vestul ţării.

Restricții similare, aplicate la începutul lunii

„Se instituie restricţii de tonaj de maximum 7,5 tone pentru vehiculele care circulă pe drumurile judeţene. Restricţia este valabilă în zilele de 20 şi 21 august, între orele 12 şi 20, pentru protejarea structurii rutiere”, a transmis instituţia.

Potrivit sursei citate, restricțiile nu vizează transporturile de animale vii și produse perisabile de origine animală sau vegetală, precum și vehiculele folosite în intervenții pentru situații de forță majoră.

Sunt exceptate, de asemenea, transporturile funerare și alte transporturi speciale prevăzute de legislația în vigoare, relatează Agerpres.

Autoritățile au impus restricții similare și la începutul lunii august, când măsura a fost aplicată inclusiv pe drumurile naționale și pe autostrada A1, pe fondul temperaturilor care au ajuns la 40 de grade Celsius în județul Arad.

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