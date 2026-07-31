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Cristi Chivu și Gică Hagi, profund marcați de moartea lui Franco Baresi: „O legendă a fotbalului mondial”
Franco Baresi
Moartea legendarului Franco Baresi, unul dintre cei mai mari fundași din istoria fotbalului, a stârnit un val de reacții în lumea sportului. Printre cei care i-au adus un ultim omagiu se numără și Cristi Chivu și Gică Hagi, două dintre cele mai importante nume ale fotbalului românesc.
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