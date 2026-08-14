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Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni în România. Prognoza ANM până la jumătatea lunii septembrie

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Arad
Scris deRealitatea de Arad
Publicat14 aug. 2026, 08:14
Actualizat14 aug. 2026, 08:15
SursăRealitatea.Net

Temperaturile se vor menţine peste valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a ţării în următoarele patru săptămâni, până la jumătatea lunii septembrie, cu cele mai mari abateri în regiunile vestice şi centrale. În perioada 17-24 august, precipitaţiile vor fi deficitare la nivel naţional, mai ales în zonele montane, urmând ca ulterior cantităţile de apă să fie, în general, apropiate de cele normale, potrivit estimărilor Administraţiei Naţionale de Meteorologie pentru intervalul 17 august - 14 septembrie, publicate vineri.

Temperaturile se mențin peste normal, mai ales în vest și centru

În intervalul 17-24 august, temperatura aerului va avea valori mai ridicate decât cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor, în special în vest şi centru. Excepţie va face sud-estul ţării, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

În aceeaşi săptămână, regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, deficitul fiind mai accentuat în zonele montane.

În săptămâna 24-31 august, temperaturile medii vor continua să fie mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a ţării, mai ales în regiunile vestice şi centrale. Cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, apropiate de cele normale, fiind posibil să fie uşor mai ridicate în zonele montane şi în regiunile vestice.

Căldura persistă și la început de septembrie

Pentru intervalul 31 august - 7 septembrie, meteorologii estimează temperaturi medii uşor peste cele normale în regiunile vestice, nordice şi centrale, în timp ce în restul ţării acestea vor fi apropiate de valorile specifice perioadei. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal în toate regiunile.

În ultima săptămână a intervalului analizat, 7-14 septembrie, mediile temperaturilor se vor situa uşor peste cele specifice perioadei în cea mai mare parte a ţării, cu abateri mai pronunţate în regiunile intracarpatice. Precipitaţiile vor fi apropiate de cele normale în toate regiunile.

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