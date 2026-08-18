Danileț, despre decizia CCR în cazul Fritz: Un anumit magistrat asistent va fi desemnat să ne convingă că albul e negru

Scris de Daniel Onescu Publicat: 18 aug. 2026, 09:29

Fostul judecător Cristi Danileț susține că există o decizie a Curții Constituționale din 2005 prin care s-a stabilit că un mandat în curs nu poate fi întrerupt, însă este sigur că, în cazul amendamentului la legea ANI care îl vizează pe Dominic Fritz, motivarea va fi redactată de un anumit magistrat asistent ''desemnat să facă un contorsionism juridic-constituțional pentru a ne convinge că albul e negru''.

Distribuie articolul