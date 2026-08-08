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David Popovici, favorit la aur la Europene. Americanii au anticipat podiumul

David Popovici

David Popovici

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 aug. 2026, 11:32

David Popovici este văzut drept principalul favorit la medalia de aur în proba de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de natație de la Paris. Specialiștii americani de la SwimSwam au analizat cursa și au stabilit cum cred că va arăta podiumul.

Potrivit acestora, Popovici va termina pe primul loc, în timp ce principalul său rival, rusul Egor Kornev, este cotat cu argintul. Britanicul Matt Richards completează podiumul.

Duelul Popovici - Kornev

Americanii consideră că Egor Kornev este principalul înotător capabil să-i pună probleme lui Popovici. Rusul traversează un sezon foarte bun și are trei dintre cei mai rapizi zece timpi ai anului la 100 de metri liber.

Popovici are însă avantajul experienței și al rezultatelor importante. Românul este campion mondial și deține recordul european al probei, cu 46,51 secunde.

Campionatele Europene de la Paris se desfășoară între 10 și 16 august. Calificările și semifinalele la 100 de metri liber sunt programate pe 11 august, iar marea finală va avea loc pe 12 august.

Podiumul anticipat de SwimSwam:

  1. David Popovici

  2. Egor Kornev

  3. Matt Richards

Pentru Popovici, competiția de la Paris reprezintă o nouă ocazie de a-și confirma statutul de unul dintre cei mai buni sprinteri ai Europei.

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