Dumitru Prunariu, întâmpinat de peste 300 de copii la Arad, la deschiderea expoziției dedicate celor 45 de ani de la zborul său în spațiu

Complexul Muzeal Arad a deschis vineri o expoziție aniversară dedicată împlinirii a 45 de ani de la zborul în spațiu al primului cosmonaut român, Dumitru-Dorin Prunariu. Invitatul de onoare a participat la vernisaj, unde l-au așteptat peste 300 de copii.
Evenimentul aduce în atenția publicului piese de excepție din colecția personală a curatorului Alec Bartos, președintele Comisiei de astrofilatelie a Federației Filatelice Române, de la obiecte autentice care au zburat în spațiu, până la documente istorice și emisiuni filatelice premiate pe plan internațional.
Invitat de onoare al expoziției, Dumitru-Dorin Prunariu a subliniat importanța promovării istoriei astronauticii românești în rândul tinerilor.
'Este o expoziție foarte utilă, mai ales pentru copii, care până acum nu au știut mare lucru despre ceea ce s-a realizat în România în acest domeniu și care, de ce nu, ar putea să urmeze o astfel de cale', a spus Prunariu.
La rândul său, directorul adjunct al Complexului Muzeal Arad, Bogdan Blaga, a evidențiat interesul crescut al publicului și al elevilor.
'Este o expoziție extraordinară și ne bucurăm să constatăm că are priză la public. Îl avem invitat de onoare pe cosmonautul Dumitru Prunariu, care a fost primul român care a mers în spațiul cosmic. Au venit copii din tot județul pentru a-l vedea și să se lase inspirați în visele pe care le au', a spus Bogdan Blaga.
Expoziția reunește o serie de piese cu o valoare istorică deosebită. Printre atracțiile principale se numără o ediție specială a ziarului Informația Bucureștiului din 12 aprilie 1961, care anunța zborul lui Yuri Gagarin la doar câteva ore de la desfășurarea acestuia, precum și ediția specială Izvestia/România Liberă din 1981, dedicată misiunii navetei Soyuz 40.
De asemenea, vizitatorii pot admira machete de timbre spațiale și colecții de astrofilatelie realizate de Alec Bartos, laureate cu distincția 'Best in class' la competiții filatelice internaționale.
La 14 mai 1981, Dumitru-Dorin Prunariu devenea primul și singurul român care a zburat în spațiul cosmic, petrecând aproape opt zile la bordul stației spațiale Salyut 6 alături de cosmonautul sovietic Leonid Popov. În timpul misiunii, acesta a efectuat numeroase experimente științifice în domeniile biomedicinei, fizicii și tehnologiei aerospațiale.
Expoziția de la Arad este organizată în parteneriat cu Fundația 'Cosmonaut Dumitru-Dorin Prunariu' și cu sprijinul Consiliului Județean. Aceasta va rămâne deschisă publicului până la 31 decembrie, putând fi vizitată de marți până duminică, între orele 9:00 și 17:00.