Examen auto sâmbăta, la Arad. Când se pot susține probele practice pentru permisul categoria B

Examenul auto pentru categoria B se organizează și sâmbăta, la Arad, pe 24 octombrie 2026. Vezi când se fac programările și cine poate participa.
Candidații care vor să obțină permisul de conducere categoria B vor putea susține examenul auto și în zilele de sâmbătă, la Arad. Autoritățile au programat două sesiuni suplimentare de examinare, în 24 octombrie 2026, pentru a reduce timpul de așteptare la proba practică.
Măsura a fost anunțată de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Arad și se adresează persoanelor care au promovat deja proba teoretică a examenului pentru permisul auto.
Când se fac programările pentru examenul auto la Arad
Potrivit anunțului, programările pentru proba practică a examenului auto categoria B au început vineri, 25 septembrie 2026, de la ora 09:00.
Candidații declarați admiși la proba teoretică se pot programa direct la ghișeu, în limita locurilor disponibile. O altă variantă este realizarea programării prin intermediul școlilor de șoferi, care pot utiliza aplicația informatică pusă gratuit la dispoziție de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, în baza unui protocol.
De ce se organizează examene auto în zilele de sâmbătă
Organizarea probelor practice în weekend urmărește reducerea perioadei de așteptare pentru candidații care au trecut de examenul teoretic și trebuie să susțină proba de conducere în trafic.
Prin suplimentarea zilelor de examinare, serviciul de permise din Arad încearcă să faciliteze accesul candidaților la examen și să eficientizeze procesul de obținere a permisului de conducere.
Ce trebuie să știe candidații pentru permisul categoria B
Persoanele care doresc să susțină proba practică trebuie să fi promovat anterior examenul teoretic și să obțină o programare pentru una dintre sesiunile disponibile.
Locurile sunt limitate, astfel că viitorii șoferi sunt sfătuiți să se programeze din timp, fie direct la ghișeu, fie prin intermediul școlii de conducători auto.
Examenele auto de sâmbătă, 24 octombrie 2026, reprezintă sesiuni suplimentare destinate candidaților pentru permisul categoria B din județul Arad.