Incident grav la un liceu din Arad. Tânăr de 24 de ani, în stare critică după ce a căzut de pe acoperiș

Un tânăr în vârstă de 24 de ani este în stare critică în spital, în comă, după ce a căzut marți, de pe acoperițul unui liceu din Arad, la 17 metri direct pe beton. A fost deschisă o anchetă pentru că muncitorul nu era asigurat.

Inspectorul-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad, Ecaterina Isac, a declarat marți, că accidentul a avut loc la Liceul de Arte ”Sabin Drăgoi”, care este într-un program de reabilitare, dar muncitorul lucra pentru o firmă subcontractoare care repară acoperișuri, potrivit Agerpres.

Victima are 24 de ani și lucra la o înălțime de 17 metri, însă nu s-ar fi asigurat.

”A căzut direct pe beton și a suferit leziuni foarte grave. În acest moment facem cercetări pentru a stabili cauzele accidentului și măsurile care vor fi luate”, a declarat Ecaterina Isac.

În momentul în care a fost preluat de echipajul medical, tânărul era în stare de comă.

Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad au declarat că bărbatul a suferit politraumatisme, numeroase fracturi și leziuni interne. A fost supus deja unei intervenții chirurgicale, dar se află tot în comă, intubat la Terapie Intensivă.