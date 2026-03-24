Incident grav la un liceu din Arad. Tânăr de 24 de ani, în stare critică după ce a căzut de pe acoperiș
Un tânăr în vârstă de 24 de ani este în stare critică în spital, în comă, după ce a căzut marți, de pe acoperițul unui liceu din Arad, la 17 metri direct pe beton. A fost deschisă o anchetă pentru că muncitorul nu era asigurat.
Inspectorul-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad, Ecaterina Isac, a declarat marți, că accidentul a avut loc la Liceul de Arte ”Sabin Drăgoi”, care este într-un program de reabilitare, dar muncitorul lucra pentru o firmă subcontractoare care repară acoperișuri, potrivit Agerpres.
Victima are 24 de ani și lucra la o înălțime de 17 metri, însă nu s-ar fi asigurat.
”A căzut direct pe beton și a suferit leziuni foarte grave. În acest moment facem cercetări pentru a stabili cauzele accidentului și măsurile care vor fi luate”, a declarat Ecaterina Isac.
În momentul în care a fost preluat de echipajul medical, tânărul era în stare de comă.
Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad au declarat că bărbatul a suferit politraumatisme, numeroase fracturi și leziuni interne. A fost supus deja unei intervenții chirurgicale, dar se află tot în comă, intubat la Terapie Intensivă.
Citește și:
- 12:31 - Cum s-au activat vuvuzelele sistemului să denigreze Realitatea. Televiziunea Poporului are toate datoriile plătite la zi
- 11:45 - Cristian Rizea anunță lansarea aplicației RIZEA TV: „Nimeni și nimic nu va mai putea opri vocea noastră!”
- 10:38 - Alexandra Păcuraru: ”Simion și Georgescu, atacați pentru că nu sunt de vânzare”
- 10:06 - Zeci de percheziții în București și alte 8 județe la firme care vindeau produse medicale la prețuri de 10 ori mai mari
