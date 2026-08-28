Actualitate· 1 min citire

O navă a luat foc în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României

Garda de Coastă

Garda de Coastă

Scris deStoica Marian
Publicat28 aug. 2026, 08:38
Sursărealitatea.net

Toți cei aflați la bord au fost salvați de Garda de Coastă.

O navă comercială a luat foc joi seară, în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României.

La bord erau 12 membri ai echipajului, dintre care unul rănit grav la o mână.

Toți au fost salvați în urma intervenției polițiștilor de frontieră de la Garda de Coastă.

Operațiunile au fost dificile, pentru că marea era agitată, cu valuri de peste doi metri înălțime. Potrivit unor surse oficiale, nava era sub pavilionul Republicii Dominicane.

Președintele Nicușor Dan a salutat intervenția și a anunțat că incidentul va fi cercetat. El a mai precizat că nava a fost lovită și pare că s-a scufundat, dar pentru moment nu știm de cine.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

nava economicaincendiumarea neagragarda de coastă

Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe