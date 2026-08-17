Răzvan Lucescu poate primi un transfer-record la Al-Sadd: 50.000.000 de euro pentru o vedetă din Premier League

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 aug. 2026, 17:50

Răzvan Lucescu ar putea primi o întărire de top la Al-Sadd. Clubul din Qatar este pregătit să facă o ofertă de 50 de milioane de euro pentru Gabriel Martinelli, atacantul brazilian al lui Arsenal.

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