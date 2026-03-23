Rețea de cămătari destructurată în Arad: le cereau victimelor dobânzi de până la 40%

Procurorii din Arad investighează un dosar de cămătărie și șantaj, după o serie de percheziții desfășurate în 21 martie 2026. Ancheta vizează o rețea de împrumuturi ilegale și presiuni exercitate asupra unei victime.

Potrivit autorităților, au fost puse în aplicare 10 mandate de percheziție domiciliară în municipiul Arad, într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, împreună cu polițiștii din cadrul IPJ Arad - Serviciul de Investigații Criminale.

Un suspect principal, recidivist

Ancheta s-a concentrat asupra unui bărbat de 46 de ani, din Arad, recidivist, suspectat că acorda împrumuturi cu dobânzi foarte mari. Pe 22 martie 2026, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pe numele acestuia pentru șantaj în formă continuată și camătă. Conform anchetatorilor, în perioada 2024 - februarie 2025, suspectul ar fi împrumutat în mod repetat o persoană, fără a avea autorizație, percepând dobânzi extrem de ridicate.

Printre sumele menționate:

• 5.000 de euro (iunie–august 2024), cu dobândă de 30% pe lună

• 3.000 de euro (ianuarie 2025), cu dobândă de 30% pe lună

• 5.000 de euro (februarie 2025), cu dobândă de 30% pe lună

• 11.000 de euro (februarie 2025), cu dobândă de 40% pe lună

Amenințări după neplata datoriilor

Situația s-ar fi agravat după ce victima nu a mai putut plăti dobânzile. Din toamna anului 2025, suspectul ar fi început să exercite presiuni psihice asupra acesteia, folosind amenințări și injurii pentru a obține banii.

După administrarea probelor, procurorii au cerut arestarea preventivă a bărbatului. Instanța a respins însă propunerea și a decis plasarea acestuia în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.