Reținut după ce ar fi amenințat doi paznici în Gara CFR Arad

Un bărbat de 39 de ani din Șiria a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi amenințat doi agenți de pază în Gara CFR Arad.
Un bărbat în vârstă de 39 de ani, din localitatea Șiria, a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi amenințat cu acte de violență doi agenți de pază în Gara CFR Arad. Incidentul a avut loc sâmbătă seara, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru amenințare.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Arad, polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi au fost sesizați în seara zilei de 24 octombrie 2026, în jurul orei 22:00, cu privire la comportamentul agresiv al unui bărbat aflat în incinta gării.
Acesta ar fi amenințat doi agenți de pază cu acte de violență. La momentul sesizării, bărbatul era posibil sub influența alcoolului, potrivit informațiilor furnizate de polițiști.
Polițiștii l-au identificat în zona gării
În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au identificat în apropierea Gării CFR Arad un bărbat de 39 de ani, din Șiria, bănuit că ar fi comis fapta.
Pe numele acestuia a fost întocmit un dosar penal pentru amenințare. După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore.
Cercetările continuă pentru amenințare
Ancheta este în desfășurare, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad.
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul din Gara CFR Arad.
Bărbatul este cercetat în legătură cu fapta de care este suspectat, iar stabilirea răspunderii penale revine organelor judiciare competente.