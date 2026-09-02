Scandal la ÎCCJ. Judecătoarea Liliana Alexe, evacuată de jandarmi după ce a pledat în propriul dosar. Ce calități a invocat în sala de judecată

Publicat 2 sept. 2026, 21:10 Sursă Mediafax

Judecătoarea Curții de Apel București, Liliana Alexe, a provocat un scandal de proporții la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), după ce a intrat în sala de judecată în care se analiza dosarul ROMATSA și a pledat în propria cauză. Magistratul a fost în cele din urmă evacuat de jandarmi, iar Inspecția Judiciară a propus suspendarea sa din magistratură.

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