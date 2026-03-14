Sfârșit tragic pentru un tânăr de 25 de ani, din Arad. A murit după ce a căzut de pe bloc

14 mar. 2026, 14:23
Un bărbat din Arad s-a aruncat de pe bloc

Articol scris de Andreea Damian

Un bărbat în vârstă de aproximativ 25 de ani a murit după ce a căzut de la înălțime, de pe un bloc din zona Gării din municipiul Arad.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arad, echipajul medical SMURD de Terapie Intensivă Mobilă din cadrul Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit pentru acordarea primului ajutor.

Din păcate, la sosirea autorităților, tânărul prezenta leziuni incompatibile cu viața, fiind astfel constatat decesul.

„La sosirea echipajului a fost identificată o victimă, care prezenta leziuni incompatibile cu viața. Este vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 25 de ani”.

Cercetările vor fi continuate de poliție pentru stabilirea circumstanțelor tragediei.

