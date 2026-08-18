Șoferii au găsit un nou cod pe Waze pentru a semnala prezența poliției. Ce simboluri folosesc acum

Șoferii au găsit o metodă prin care încearcă să înlocuiască pe Waze avertizările referitoare la radare și echipajele de Poliție cu alte simboluri disponibile în aplicație. Pe rețelele sociale circulă un mesaj potrivit căruia emoticoanele asociate „vremii rele” sau „ceții” pot fi folosite în locul celor destinate semnalării poliției.
„Vreme rea” și „ceață”, folosite ca avertizări
Potrivit mesajului care circulă în mediul online, șoferii pot utiliza emoticoane asociate unor situații precum „vreme rea” sau „ceață” pentru a transmite altor utilizatori informații despre prezența poliției sau a radarelor.
Practic, noul limbaj folosit de unii șoferi încearcă să transforme simboluri care au o altă semnificație în avertizări pentru ceilalți participanți la trafic.
Ministerul Afacerilor Interne a reacționat la această practică și a insistat asupra ideii că aplicațiile de navigație nu trebuie privite ca o modalitate de evitare a respectării regulilor de circulație.
Mesajul Poliției este că avertizările din aplicații pot semnala anumite situații din trafic, însă evitarea unei amenzi depinde, în primul rând, de respectarea regulilor.
Mesajul transmis de Ministerul Afacerilor Interne
Polițiștii susțin că cea mai sigură modalitate prin care șoferii pot evita sancțiunile nu este folosirea unor metode pentru a „fenta” controalele și nici bazarea exclusivă pe aplicațiile de navigație.
În mesajul publicat pe pagina Ministerului Afacerilor Interne, șoferii sunt îndemnați să respecte regulile de circulație.
„Vrei să-i „fentezi” pe colegii noștri? Nu ai nevoie de emoji-uri, avertizări sau strategii complicate. Trebuie doar să respecți regulile de circulație! Cel mai bun mod de a evita amenda? Să nu-i dai motive să apară! Waze-ul avertizează, însă numai regulile de circulație salvează!”, este mesajul postat pe pagina ministerului.
Reacția MAI vine în contextul în care pe rețelele sociale este distribuită o modalitate prin care utilizatorii Waze încearcă să transmită informații despre prezența Poliției fără să utilizeze în mod direct simbolurile asociate controalelor rutiere.
Ce a decis Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Discuția privind avertizarea șoferilor despre controalele rutiere prin intermediul aplicațiilor de navigație are și o componentă juridică la nivel european.
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că statele membre au dreptul individual de a interzice aplicațiilor utilizate de șoferi, precum Waze, să transmită informații referitoare la locația anumitor controale rutiere și a echipajelor de Poliție.
Decizia instanței europene a fost pronunțată în urma unor întrebări adresate de Consiliul de Stat al Franței, instanța administrativă supremă a țării.
Cazul a pornit de la un litigiu inițiat de compania Coyote System. Franța permite deja autorităților să interzică serviciilor de asistență pentru șoferi care utilizează geolocalizarea să comunice poziția anumitor controale rutiere.
Coyote a contestat această măsură, susținând că ar încălca normele Uniunii Europene referitoare la libera circulație.
Statele pot introduce astfel de interdicții în anumite condiții
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins argumentația companiei.
Instanța a confirmat că un stat membru poate impune o asemenea interdicție atunci când urmărește protejarea ordinii și siguranței publice. Măsura poate fi aplicată inclusiv în cazul unui serviciu care are sediul într-un alt stat membru al Uniunii Europene.
Există însă o condiție esențială. Interdicția trebuie să fie proporțională și specifică.
În plus, înainte de a adopta o astfel de măsură, o țară trebuie, de regulă, să solicite statului membru în care își are sediul aplicația respectivă să ia propriile măsuri.
Statul care dorește să introducă interdicția trebuie, de asemenea, să notifice atât statul membru respectiv, cât și Comisia Europeană cu privire la intențiile sale.
Există o excepție de la această procedură în situațiile de urgență.
Nu există o interdicție generală pentru toate țările UE
Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene nu înseamnă că toate aplicațiile de navigație precum Waze sunt interzise în întreaga Uniune Europeană sau că există o regulă generală care obligă toate statele membre să blocheze astfel de avertizări.
Hotărârea confirmă dreptul fiecărui stat membru de a introduce o asemenea măsură la nivel național, cu respectarea condițiilor și a procedurii prevăzute.
Prin urmare, fiecare țară poate decide dacă restricționează transmiterea informațiilor privind anumite controale rutiere prin intermediul serviciilor de asistență pentru șoferi bazate pe geolocalizare.
În acest context, mesajele prin care șoferii încearcă să utilizeze simboluri precum cele pentru „vreme rea” sau „ceață” pentru a transmite indirect informații despre Poliție reprezintă o altă modalitate de comunicare între utilizatorii aplicației. Ministerul Afacerilor Interne le răspunde însă acestora că respectarea regulilor de circulație rămâne metoda prin care șoferii pot evita sancțiunile.