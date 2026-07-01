Tragedie cutremurătoare în Vaslui: un bebeluș de 7 luni a murit la o zi după externare

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 iul. 2026, 18:52

O anchetă a fost deschisă în județul Vaslui după ce un bebeluș în vârstă de 7 luni a murit la o zi după ce fusese externat din spital. Cazul este investigat de polițiști, care au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

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