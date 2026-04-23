Un tânăr a folosit contul soției timp de 2 ani și a înșelat un bărbat cu 13.000 de euro

Un tânăr de 25 de ani din Constanța este cercetat pentru înșelăciune, după ce, timp de aproape doi ani, s-ar fi dat drept femeie pe Facebook și ar fi obținut aproximativ 13.000 de euro de la un bărbat din județul Vâlcea.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi folosit contul de Facebook al soției sale pentru a câștiga încrederea victimei, un bărbat de 50 de ani din localitatea Milcoiu. Sub pretextul unei relații și al unei viitoare căsătorii, suspectul l-ar fi convins pe acesta să îi trimită bani în mai multe tranșe.

În urma unei percheziții efectuate la domiciliul tânărului, polițiștii au ridicat mai multe bunuri care ar putea constitui probe în dosar. Suspectul a fost dus la audieri, în baza unui mandat de aducere.

Ulterior, acesta a fost prezentat procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, care au decis plasarea sa sub control judiciar pentru 60 de zile. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.