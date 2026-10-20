Violențe în Franța: Guvernul trimite militari alături de polițiști, după ce a recunoscut erori în gestionarea revoltelor

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 20 oct. 2026, 20:15

Guvernul francez pregătește o operațiune de securitate de amploare pentru sâmbătă, 24 octombrie 2026, după ce violențele și jafurile din mai multe orașe au scos la iveală deficiențe în intervenția forțelor de ordine.

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