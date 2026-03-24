Zeci de percheziții în București și alte 8 județe la firme care vindeau produse medicale la prețuri de 10 ori mai mari

Sunt zeci de percheziții, marți, în Bucureşti şi în alte 8 judeţe într-un dosar în care sunt vizate mai multe firme care au creat un circuit prin care vindeau dezinfectanţi şi măşti medicale la preturi de 10 ori mai mari, evitând plata taxelor. Prejudiciul se ridică la 4 milioane lei.

Poliţiştii fac 39 de percheziţii Bucureşti şi în judeţele Călăraşi, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureş, Botoşani şi Constanţa într-un dosar în care mai multe firme sunt suspectate că au creat un circuit tranzacţional fictiv, utilizând firme intermediare cu comportament fiscal neadecvat, pentru majorarea artificială a preţurilor unor produse medicale - dezinfectanţi şi măşti de protecţie - de peste 10 ori faţă de preţul real. Valoarea totală a tranzacţiilor investigate depăşeşte 30.000.000 de lei, iar prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 4.000.000 de lei. Infracţiunile vizate sunt: evaziune fiscală, obţinerea fără drept de sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, transmiterea fictivă de părţi sociale, abuz în serviciu şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. 14 persoane urmează să fie duse la audieri.

”În această dimineaţă, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Călăraşi, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au pus în aplicare 32 de mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi, privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, obţinerea fără drept de sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, transmiterea fictivă de părţi sociale, abuz în serviciu şi fals în înscrisuri sub semnătură privată”, informează marţi IGPR.

Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit că, în perioada 2020–2024, mai multe societăţi comerciale ar fi creat un circuit tranzacţional fictiv, utilizând firme intermediare cu comportament fiscal neadecvat, pentru majorarea artificială a preţurilor unor produse medicale - dezinfectanţi şi măşti de protecţie - de peste 10 ori faţă de preţul real.

Societăţile beneficiare care ar fi achiziţionat aceste produse îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei şi distribuţiei de energie electrică, precum şi în domeniul comerţului cu ridicata (intermedieri de bunuri).

Reprezentanţii societăţilor beneficiare ar fi achiziţionat peste 2.893.000 de măşti de protecţie şi peste 110 tone de dezinfectanţi, la preţuri supraevaluate.

Ulterior, firmele intermediare ar fi preluat obligaţiile fiscale fără a le achita, fiind trecute în insolvenţă sau înstrăinate către persoane fără posibilităţi materiale. Totodată, ar fi fost înregistrate cheltuieli fictive şi simulate livrări intracomunitare pentru a evita plata taxelor şi a obţine rambursări ilegale de TVA.

”Valoarea totală a tranzacţiilor investigate depăşeşte 30.000.000 de lei, sume achitate de beneficiari, cu consecinţa diminuării patrimoniului acestora în favoarea societăţilor implicate. Din aceste sume, doar o mică parte ar fi ajuns la producătorii produselor medicale, cea mai mare parte fiind extrasă în numerar din conturile societăţilor de către membrii grupării, prin intermediul dispozitivelor bancare de tip bancomat”, precizează IGPR.

În cauză sunt cercetate 19 persoane fizice şi juridice, fiind puse în executare 14 mandate de aducere.

Operaţiunea se desfăşoară cu sprijinul structurilor de investigare a criminalităţii economice din Bucureşti, Călăraşi, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureş, Botoşani şi Constanţa, al poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Serviciului de Ordine Publică şi Serviciului Criminalistic, al poliţiştilor din cadrul Poliţiei Municipiului Olteniţa şi Poliţiei Municipiului Călăraşi, al luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul I.P.J. Călăraşi, precum şi al jandarmilor din cadrul I.J.J. Călăraşi.

De asemenea, acţiunea beneficiază de sprijinul inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală – Structura centrală.