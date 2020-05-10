Arad: Pregătiri gratuite pentru bacalaureat, oferite pe Skype, de către către Universitatea Aurel Vlaicu. ID-urile la care îi puteți găsi pe profesori

Universitatea "Aurel Vlaicu" (UAV) din Arad oferă gratuit pregătire online pentru bacalaureat, mai multe cadre didactice predând orele pe Skype.

Participarea la pregătire nu este condiționată de înscrierea apoi la universitatea Aurel Vlaicu.Cursurile, care se adresează elevilor din clasele a XII-a, au loc cu începere de luni, 11 mai, pe platforma Skype, și asigură pregătire la Matematică și Limba şi Literatură Română.Luni, de la orele 10.00, elevii vor avea consultații pentru proba de matematică, pe skype cu conf. univ. dr. Păstorel Gașpar (Skype ID: pastogaspar), respectiv marți, ora 10, cu lect. univ. dr. Dan Deac (Skype ID: dndeac), ambii profesori fiind cadre didactice la Facultatea de Ştiințe Exacte din cadrul UAV.Facultatea de Ştiințe Umaniste şi Sociale propune în vederea pregătirii la proba de Limba şi Literatură Română, următorul program: joi, ora 10.00, susținut de conf. univ. dr. Adela Drăucean (Skype ID: Adela Draucean), respectiv miercuri, ora 12.00, susținut de lect. univ. dr. Călina Paliciuc (Skype ID: Calina Paliciuc).ID-urile profesorilor pot fi găsite și pe contul de Facebook al Universității Aurel Vlaicu din Arad.Rectorul UAV, prof.univ.dr. Ramona Lile, a declarat că după Bacalaureat îi invită pe cei care vor să urmeze o facultate să aleagă una din cele 32 de specializări la licență din cadrul celor 9 facultăți ale UAV, și mai apoi, dacă doresc, își pot continua studiile la master, în cadrul unuia din cele 31 de programe. Cei care decid să urmeze o carieră universitară pot opta, în continuare, pentru școala doctorală.UAV are condiții excelente de cazare, burse sociale, de merit, bursele Erasmus, precum și activități și programe derulate de Liga Studenților UAV, a mai declatat rectorul UAV, prof.univ.dr. Ramona Lile."Susținerea examenului de Bacalaureat, iar mai apoi alegerea unei cariere sunt etape extrem de importante în viața absolvenților de liceu. Universitatea noastră vine în sprijinul acestora prin acest program on line de pregătire de care, sperăm, să beneficieze cât mai mulți elevi. După Bacalaureat îi invităm pe cei care vor să urmeze o facultate să aleagă una din cele 32 de specializări la licență din cadrul celor 9 facultăți, și mai apoi, dacă doresc, își pot continua studiile la master, în cadrul unuia din cele 31 de programe. Cei care decid să urmeze o carieră universitară pot opta, în continuare, pentru școala doctorală. Pentru studenții noștri avem condiții excelente de cazare, burse sociale, de merit, bursele Erasmus, precum și activități și programe derulate de Liga Studenților UAV. Doresc succes tuturor elevilor și le recomand includerea Universității "Aurel Vlaicu Arad în lista de opțiuni pentru continuarea studiilor", a declarat rectorul UAV, prof.univ.dr. Ramona Lile.