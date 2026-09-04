Advertising
Economie· 2 min citire
CET Govora se închide după 70 de ani de funcționare. Sute de salariați își pierd locurile de muncă, iar mii de consumatori riscă să rămână fără apă caldă
CET Govora
Publicat4 sept. 2026, 08:11
Actualizat4 sept. 2026, 08:17
Centrala Electrică de Termoficare (CET) Govora, principalul furnizor de agent termic pentru municipiul Râmnicu Vâlcea, se închide începând de luni, 31 august, după aproape 70 de ani de funcționare. Odată cu ea își încetează activitatea și bazinele carbonifere din Vâlcea care îi alimentau cazanele cu cărbune.
Citește și
- 08:54Șase benzinării, amendate de ANPC pentru că au majorat prețurile carburanților de mai multe ori într-o zi
- 08:34Benzina a ajuns la cel mai mare preț din istorie, iar motorina a sărit, din nou, de 10 lei
- 07:57Schimbare majoră la bancomatele din România. Clienții ar putea retrage suma exactă dorită, chiar și de la ATM-ul altei bănci
- 14:49Ministerul Finanțelor a împrumutat joi aproape 1,358 miliarde lei de la bănci
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News