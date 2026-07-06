Advertising
Economie· 1 min citire
Consumul românilor scade abrupt: comerțul cu amănuntul, în cădere de 5,5% în primele cinci luni din 2026
Supermarket
Publicat6 iul. 2026, 10:29
Sursărealitatea.net
Comerțul cu amănuntul a intrat pe minus în primele cinci luni ale anului, arată datele publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS). Cifra de afaceri din retail (fără vânzările de autovehicule și motociclete) s-a redus cu 5,5% ca serie brută și cu 5,3% ca serie ajustată, prin comparație cu intervalul 1 ianuarie – 30 aprilie 2025.
Citește și
- 10:25Ungaria construiește un drum expres până la frontiera cu România. Proiectul, estimat la peste 40 de km
- 09:31Prețurile carburanților rămân ridicate. Cât costă un plin de benzină și motorină
- 08:42Proteste de amploare în Capitală. Angajații din domenii-cheie ies în stradă
- 11:05Escrocherie în numele ANAF. Un bărbat din Neamț a pierdut aproape 32.000 de lei după un apel telefonic
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News