Despăgubiri TAROM: pasagerii așteaptă, în medie, 110 zile pentru plata cererilor aprobate
Tarom, în criză
Pasagerii TAROM așteaptă, în medie, 110 zile pentru plata despăgubirilor aprobate. Află ce compensații poți solicita și când intră în vigoare noile reguli UE.
Pasagerii TAROM care solicită despăgubiri pentru zboruri întârziate sau anulate pot avea de așteptat câteva luni până la primirea banilor. O analiză realizată de AirAdvisor arată că, în România, plata cererilor de despăgubire soluționate favorabil de compania aeriană durează, în medie, 110 zile.
Datele apar într-un moment important pentru drepturile călătorilor, în condițiile în care Uniunea Europeană a adoptat noi reguli privind soluționarea cererilor de despăgubire. Începând cu 23 octombrie 2027, transportatorii aerieni vor trebui să achite compensațiile sau să transmită un refuz justificat în cel mult 30 de zile calendaristice de la primirea solicitării.
TAROM: aproape patru luni până la plata despăgubirilor
Potrivit analizei AirAdvisor, timpul mediu de așteptare pentru plata cererilor aprobate în România ajunge la aproximativ 110 zile în cazul TAROM. Intervalul reprezintă mai mult de trei luni și jumătate de așteptare pentru pasagerii ale căror solicitări sunt soluționate favorabil.
Studiul a analizat 68.311 cereri de despăgubire depuse în perioada ianuarie–iunie 2026, pentru 59 de companii aeriene din 31 de țări.
Pentru comparația dintre operatori și piețe, au fost selectate 45 de combinații companie aeriană–țară, fiecare cu cel puțin 100 de cereri. În 13 dintre aceste cazuri, adică aproape 29%, durata medie de plată a depășit 30 de zile.
Rezultatele evidențiază diferențe importante între companiile aeriene și arată că obținerea unei soluții favorabile nu înseamnă neapărat că pasagerul va primi rapid banii.
Este important de precizat că cele 110 zile reprezintă timpul mediu până la plata cererilor aprobate analizate de AirAdvisor, nu timpul mediu până la primul răspuns al TAROM și nici durata tuturor solicitărilor depuse la companie.
Noi reguli europene pentru despăgubirile pasagerilor aerieni
Modificările aduse legislației europene privind drepturile pasagerilor introduc un termen clar pentru soluționarea cererilor de despăgubire.
Conform noilor prevederi, care se vor aplica începând cu 23 octombrie 2027, companiile aeriene vor avea la dispoziție cel mult 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru a efectua plata sau pentru a comunica un refuz justificat.
În cazul respingerii solicitării, compania va trebui să explice motivele deciziei. Dacă invocă circumstanțe extraordinare pentru a justifica neplata, va trebui să ofere informații relevante despre situația respectivă.
Termenul de 30 de zile nu înseamnă că toate cererile vor fi aprobate automat. Companiile vor putea refuza solicitările atunci când condițiile legale pentru acordarea despăgubirilor nu sunt îndeplinite, cu obligația de a justifica refuzul conform noilor reguli.
Până la data aplicării acestor modificări, pasagerii trebuie să țină cont de normele aflate în vigoare în prezent.
Ce despăgubiri pot primi pasagerii pentru zboruri întârziate sau anulate
În funcție de circumstanțele călătoriei și de distanța parcursă, pasagerii pot avea dreptul la compensații de 250, 400 sau 600 de euro, în conformitate cu regulile europene aplicabile.
În cazul întârzierilor, dreptul la compensație poate apărea atunci când pasagerul ajunge la destinația finală cu cel puțin trei ore întârziere, dacă sunt îndeplinite condițiile legale și nu se aplică excepțiile prevăzute de regulament.
În situația anulării unui zbor, pasagerii pot avea dreptul la rambursarea biletului sau la redirecționare, precum și la compensație financiară, în funcție de circumstanțele concrete ale cazului.
Cuantumul compensației se stabilește în funcție de distanța zborului:
250 de euro pentru zborurile de până la 1.500 de kilometri;
400 de euro pentru zborurile intracomunitare de peste 1.500 de kilometri și pentru celelalte zboruri cuprinse între 1.500 și 3.500 de kilometri;
600 de euro pentru zborurile care depășesc 3.500 de kilometri, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă.
Compensația nu se acordă automat în orice situație de întârziere sau anulare. Circumstanțele extraordinare, precum anumite condiții meteorologice sau restricții de trafic aerian, pot exclude obligația de plată dacă sunt îndeplinite condițiile legale.
Cum pot solicita pasagerii despăgubiri de la TAROM
Călătorii care consideră că au dreptul la compensații trebuie să depună o solicitare către compania aeriană și să păstreze documentele care dovedesc detaliile călătoriei.
Printre documentele utile se numără confirmarea rezervării, biletul electronic, cartea de îmbarcare și notificările primite cu privire la întârzierea sau anularea zborului.
De asemenea, este recomandat ca pasagerii să păstreze corespondența cu operatorul aerian și orice alte dovezi relevante pentru situația reclamată.
Dacă solicitarea este respinsă sau nu este soluționată satisfăcător, călătorii pot analiza posibilitatea de a sesiza organismul național competent ori de a utiliza alte căi legale disponibile.
Informațiile despre drepturile pasagerilor și procedurile aplicabile pot fi consultate și pe site-ul oficial TAROM, în secțiunea dedicată drepturilor călătorilor.
Ce trebuie să știe pasagerii TAROM
Datele publicate de AirAdvisor arată că plata cererilor aprobate pentru TAROM în România durează, în medie, 110 zile. Noile reguli europene urmăresc să ofere pasagerilor mai multă claritate și un termen precis pentru plata despăgubirilor sau comunicarea unui refuz justificat.
Modificările vor deveni aplicabile în octombrie 2027. Până atunci, pasagerii trebuie să își formuleze solicitările în conformitate cu legislația în vigoare și să verifice dacă situația lor îndeplinește condițiile pentru acordarea compensațiilor.
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