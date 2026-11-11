Lucrările la Drumul Expres Arad-Oradea ar putea începe în primăvara anului viitor

Publicat 11 nov. 2026, 13:26 Sursă Special Arad

Lucrările la primul lot al Drumului Expres Arad-Oradea ar urma să înceapă pe 1 martie 2027, potrivit unui ordin emis de CNAIR. Proiectul de infrastructură are o lungime totală de aproximativ 120 de kilometri și este împărțit în trei loturi.

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