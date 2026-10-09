O fostă fabrică din Arad a fost vândută cu 4,5 milioane de euro

O fabrică de confecții metalică din Arad, construită în 2011 și întinsă pe 44.028 mp, a fost vândută cu 4,5 milioane de euro. Noul proprietar, o companie românească din același domeniu, intenționează să relueze activitatea de producție.
Tranzacția a avut loc în urma unei licitații organizate pentru valorificarea activelor companiei P.A.B. România, care a intrat în faliment după o perioadă de declin financiar. Proprietatea cuprinde un teren de 44.028 de metri pătrați și construcții industriale cu o suprafață de peste 13.000 de metri pătrați, inclusiv o hală de producție, vestiare, o cantină și un corp administrativ.
Amplasamentul se află în zona industrială a municipiului Arad, o zonă conectată la principalele coridoare de transport rutier și feroviar către Europa Centrală și de Vest. Înainte de vânzare, platforma a fost evaluată la aproximativ 6,58 milioane de euro, fără TVA.
Cumpărătorul este o companie românească care activează în același domeniu cu fostul operator. Numele entității nu a fost făcut public, însă planul anunțat vizează reluarea activității de producție pe amplasament. Deocamdată nu au fost comunicate detalii privind numărul angajaților sau valoarea investițiilor suplimentare necesare.
Unitatea a fost pusă în funcțiune în 2011 pentru a asigura producția internă de structuri metalice utilizate în proiectele de construcții derulate de P.A.B. România. Fabrica era proiectată pentru o capacitate de peste 1.500 de tone de confecții metalice pe lună.
P.A.B. România, înființată în 1993 la Arad, a fost unul dintre constructorii importanți din județ, cu proiecte derulate atât în țară, cât și în străinătate. Compania a lucrat pentru rețele de retail precum Dedeman, Lidl, Metro, Selgros, Rewe, Real, Spar, Praktiker și Hornbach.
În anul 2022, compania avea aproximativ 430 de angajați, o cifră de afaceri de circa 461 de milioane de lei și un profit de aproape 21 de milioane de lei. Situația s-a deteriorat ulterior: în 2025, numărul angajaților a scăzut la 71, iar cifra de afaceri la aproximativ 9,2 milioane de lei.
Vânzarea fabricii din Arad se înscrie într-un context mai larg al tranzacțiilor cu active provenite din insolvențe. În ultimii doi ani, au fost vândute prin licitație 49 de active industriale din zona de producție și depozitare, cu o valoare totală de 33,5 milioane de euro.
Platforma de licitații, înființată în 2024, a intermediat tranzacții în valoare de peste 70 de milioane de euro în cadrul a peste 5.000 de licitații. În prezent sunt listate peste 900 de bunuri, cu o valoare totală de peste 130 de milioane de euro, împărțite în 12 categorii, printre care terenuri, construcții, utilaje și echipamente.