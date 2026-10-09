O fostă fabrică din Arad a fost vândută cu 4,5 milioane de euro

Publicat 9 oct. 2026, 08:36 Sursă adevarul

O fabrică de confecții metalică din Arad, construită în 2011 și întinsă pe 44.028 mp, a fost vândută cu 4,5 milioane de euro. Noul proprietar, o companie românească din același domeniu, intenționează să relueze activitatea de producție.

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