Economie· 1 min citire

Prețul energiei electrice s-a triplat în ultimii 5 ani. România are cele mai mari facturi la curent din Uniunea Europeană

Realitatea de Arad
Scris deRealitatea de Arad
Publicat15 iul. 2026, 09:00
Actualizat15 iul. 2026, 09:01
SursăRealitatea PLUS

Energia electrică este cu aproape 60% mai scumpă față de aceeași perioadă a anului trecut, iar România plătește cele mai mari facturi din Uniunea Europeană. Curentul electric se menține astfel în topul scumpirilor, iar costurile tot mai mari se simt direct în bugetele familiilor, potrivit Realitatea PLUS.

Facturi duble pentru un apartament cu două camere

Pentru un apartament cu două camere, factura la energie electrică a ajuns în unele cazuri la 250 de lei, aproape dublu față de lunile trecute. Specialiștii spun că prețurile ridicate sunt influențate și de consumul mai mare din timpul verii, când aparatele de aer condiționat sunt folosite frecvent.

Numărul restanțierilor crește de la o lună la alta

Facturile tot mai mari pun presiune asupra românilor, iar numărul persoanelor care nu își mai pot achita la timp întreținerea crește alarmant. Specialiștii avertizează că tot mai multe familii acumulează restanțe de la o lună la alta.

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